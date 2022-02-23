Netflix日劇《金魚妻》日前正式上架，故事改編自日本人氣漫畫，講述篠原涼子、長谷川京子、石井杏奈和堀未央奈等不同年齡的六位日本人妻，跨越道德界線出軌的故事。劇集上映一星期，已登上排行榜首位，除了一浪接一浪的十八禁畫面令人咋舌外，女主角篠原涼子更是在劇中展現緊緻的嬌人身材，完全看不出這位被日本女生稱作「﻿理想中的輕熟女」已經48歲！這位日劇女王多年不變的容顏，靠的就是飲食和一樣運動！



Netflix日劇《金魚妻》先導預告截圖

篠原涼子16歲時出道，多年來《快遞高手》、《我的魔法老婆》、《非關正義》、《派遣女王》等劇集以精堪演技亮相，有日劇收視女王的稱號。篠原涼子受訪時曾透露，為了劇情需要及美感，需要在本已纖瘦身材上再下功夫，拍攝前兩星期她會以酵素玄米作早餐，午餐則選擇低熱量便當，成功減磅5公斤才能在螢幕中呈現唯美的畫面。

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飲食以蔬果及蛋白質為主 每早一條青瓜仔

篠原涼子曾在專訪中提及，她飲食方面會盡量減少食用碳水化合物及精緻醣類、選擇植物性油脂，並以蔬果及蛋白質食物為主。另外，為了防止水腫，篠原涼子每天早上都會生吃一根青瓜仔（亦稱小黃瓜）。青瓜仔含有豐富的鉀離子，有助潤腸利尿，可以幫助利尿、消除臉部和身體水腫；而且青瓜仔水分含量高，吃起來很有飽足感，對減重都有幫助，不過腸胃較弱的人，就要避免空腹食用。

青瓜仔水分含量高，吃起來很有飽足感，對減重都有幫助。(資料圖片)

多喝水 每日最少喝３公升

年過40的篠原涼子，生層代謝自然比不上年輕的時候，所以她會透過多喝水以加速體內新陳代謝，排走體內代謝毒素。篠原涼子堅持每天要至少喝到３公升的清水，而除了清水以外，基本上篠原涼子對果汁、飲料等含糖飲品都是堅持不喝，以避免攝取過多糖份，令肌膚老化。

(圖片:walkerplus.com)

每週進行瑜珈運動 已持續９年

想要擁有緊實的體態，除了飲食，運動自然少不了，篠原涼子曾表示自己最喜歡的運動就是瑜珈，在產後急需要瘦身的階段，她甚至會一週進行五天瑜伽。近幾年她更迷上在岩盤浴上做熱瑜珈，透過高溫蒸氣環境下可以達到大量流汗、提升代謝及減脂的效果。瑜珈具有雕塑曲線、讓身體變得更柔軟等好處，至今她已經堅持練習9年，堅持運動不容易，就連篠原涼子也曾表示「在運動的過程中，也會有想放過自己的時候，但如果身體因為偷懶而變得鬆弛，最後還是會對自己感到慚愧。」

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