瘦臉｜網友實測4招K.O.雙下巴﻿　天鵝頸養成術30天練出纖瘦下顎線

傳聞政府即將於3月中實施的全民檢測方案中，加入「全民小禁足」方案，不論政府將採用21日(七乘三)方案，或9日(三乘三)方案，市民都需居家防疫一段時間。不想日後回復正常生活之後，被發現臉胖一圈，不妨參考以下看看由英國牙醫Dr. Mike Mew提倡的舌頭練習（Mewing），以簡單有效的「下顎線運動」，用30天瘦出清晰、纖細的下顎線條，讓臉達到如同整型的效果。



孫藝珍下顎線條明確。（網上圖片）

女生在照鏡子時，總會發現臉上有許多瑕疵，細紋、乾紋、法令紋等，就連側面看起來也幾乎與頸連在一起，下顎線條不明顯，雙下巴甚至三下巴問題嚴重，大大影響整個臉型和五官比例。形成雙下巴的原因未必因為肥胖，其他成因包括經常低頭、不良睡姿，都會導致下顎肌膚鬆弛。原來舌頭放錯位置，及呼吸方法不當，都會影響面型，有機會令下顎縮短造成雙下巴。

人類臉部約有30組肌肉連接到頸椎位置，現時不少人習慣用電話及電腦，變成低頭族，當習慣了頭部及頸部的位置向前傾，會遂漸導致部份連接頸椎的臉部肌肉變得鬆弛，繼而出現雙下巴。（TBS片段截圖）

舌頭放對位置 令下顎線條更分明

英國牙醫Dr. Mike Mew指出，很多人都沒有留意正確的舌頭擺放位置，導致出現各種面形問題，大部分人的舌頭都是置於下顎，而這個習慣卻會令面型愈來愈闊。他建議面部放鬆時，最理想的位置是將舌尖頂在上顎處。想養成正確的習慣，Dr. Mike Mew建議可以在閉上嘴巴後，將舌尖輕碰上排門牙，接著再把整個舌頭緊貼上顎就可以。

練習後嘴巴突出的問題得以改善（Mewing Club）

另外亦可以透過加強口腔肌肉訓練，改善問題。首先嘴巴張開，發出「啊」音，接著將嘴巴微微閉上，增加橫向肌肉發力發出「E」音，最後將唇部向前突出，發出「烏」音。每一音節堅持20秒，並且每日重複10次，可以令下顎線條更分明。

用腹式呼吸法呼吸

Dr. Mike Mew強調利用嘴巴呼吸除了有機會造成下巴後縮，更會令下顎長期向下微張，牽動面部肌肉與骨骼，導致面部變形，而且口腔並沒有任何阻隔細菌與塵埃的組織，用口呼吸的話容易影響健康。

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改善方法可以透過腹式呼吸法。首先可以用嘴巴來吐氣開始，再用鼻子慢慢的吸氣，這樣「鼻吸嘴吐」的方式比較容易上手腹式呼吸；熟練後就可以換成「鼻吸鼻吐」的方式。可以想像肚子是一個氣球，當嘴巴吐氣時會感覺到肚子下降；而鼻子吸氣時，空氣會像一顆氣球慢慢脹大。養成腹式呼吸的習慣，也要記得平時避免以口呼吸，才不會令問題更嚴重。