頸紋｜「樹根頸」、頸紋超顯老　1個動作即可改善頸紋年輕十歲！

45歲的大S（徐熙媛）突然宣布與韓星具俊曄閃婚，引起網民熱烈討論，除了感情生活成為關注焦點外，很多網民都留意到再度相信愛情的大S，整個人狀態超好，感覺完全不像45歲！其實大S除了非常注重臉部的保養，她都會細心護理頸部，因為出現頸紋就會暴露年齡秘密；而且頸紋比臉上細紋、皺紋更難處理，以一般方法難以徹底去除頸紋。只要每日做１個動作，即可去頸紋！



再度相信愛情的大S，整個人狀態超好，感覺完全不像45歲。（Instagram/@hsushiyuan）

楊丞琳曾經說過，她從20歲開始就開始注意頸部護理，不管擦什麼護膚品，都會早晚在擦的時候，由下而上的往臉部的方向拉。她覺得由幾歲開始保養頸部，年齡就會停留在那個時候。頸部與眼周的皮膚差不多薄，皮脂腺和汗腺的數量只及臉部皮膚的三分一，因此皮脂分泌和膠原蛋白都會較少，較易乾燥。一些不好的生活習慣，例如低頭用手機、忽略頸部防曬，甚至枕頭過高等都會加速頸紋形成。另外，當年紀漸長，身體無法製造足夠的膠原蛋白及彈力纖維，都會加深頸紋。

楊丞琳是娛樂圈中的童顏代表。（影片截圖）

改善頸紋靠防曬

眾所周知，紫外線是導致肌膚加速老化的元兇，同樣紫外線亦會加快頸紋的出現！想要預防或減緩頸紋生長，必需要在頸部使用足夠的防曬。如果長時間留在戶外地方，建議使用最少SPF 30的防曬產品，並且2至3小時就補一次，確保防曬功效；後頸也要適量塗上，避免在綁起頭髮時，被發現有個曬黑曬老、皮膚粗糙的後頸。不過無論選擇哪種質地及強度的防曬產品，務必記得一定要徹底卸妝。

想要預防或減緩頸紋生長，必需要在頸部使用足夠的防曬。（Gettyimages／視覺中國）

改善頸紋小運動

我們平時可以利用簡單的小運動來維持頸部皮膚富有彈性，而且可以減少頸部肌肉疲勞。

1) 將頭部輕輕往後仰至約45度，保持上半身不動，一直到脖子有被拉緊的感覺。



2) 以打圈方式左右按摩側頸，使側面肌肉充分得到伸展。



3) 最後用雙手的指腹從兩側鎖骨向上輕推至下巴，重複6至8次。



可以利用簡單的小運動來維持頸部皮膚富有彈性，而且可以減少頸部肌肉疲勞。（Gettyimages／視覺中國）

改善頸紋用護膚油

除了在日常護理臉部時，可以將護膚品帶到頸部，亦可以使用護膚油由下往上幫助按摩，減少對頸部肌膚的拉扯，並且達到保濕緊緻的功效。因為油的延展性很高，一邊按摩也可以一邊延伸到鎖骨、耳後，進一步促進血液循環。