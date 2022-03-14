金惠秀｜保養得宜現成熟魅力　曾擊敗全智賢奪韓「身材最好女星」

Netflix劇集《少年法庭》自上架後，女主角金惠秀（或譯金憓秀）除了憑精湛演技俘虜劇迷外，外表出眾又擁有實力的更是備受討論，完全看不出她已經51歲。作為最年輕及拿過最多次韓國青龍電影獎影后的金惠秀，一向是不少韓國男藝人心目中的「繆斯」，就連GD權志龍都曾表示看到她就會害羞緊張，可見她的凍齡外貌及出眾身型迷倒不同年紀的男士。



《少年法庭》上架數天，成功登上香港Netflix排行榜冠軍。（劇照）

《少年法庭》描述對於少年犯相當嫌惡的法官沈恩錫（金惠秀飾演），擔任地方法院少年部法官時，所遇見的幾位少年罪犯時的故事，以不同的少年罪案件講述韓國現今社會的現實。即將踏入52歲的金惠秀，原本已是影后級的她向來以零包袱演技著名，今次在《少年法庭》中甚至親自拍攝動作戲，狀態和年輕演員不遑多讓。五官深邃、外型美艷的金惠秀自有一套保養秘技，讓她一舉手一投足都散發著華麗優雅的成熟魅力。

《少年法庭》由主演到新晉演員，位位都實力派！（劇照）

獲封「美胸皇后」嚴格管理身材

出道超過30年的金惠秀，多年來一直對自己的身材進行嚴格管理。擁有36E上圍的她，曾獲得「美胸皇后」稱號，還曾在韓國「身材最好女星」票選中，打敗全智賢拿到冠軍，連全智賢也表示自己輸得心服口服。1970年出生的金惠秀，自小就學習跆拳道，更曾被選為獻花給當時的奧林匹克委員會主席，學習跆拳道也讓她養成固定運動的習慣，以維持身體曲線和體力。

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大量攝取蕃茄及椰菜花等抗氧化食材

除了避免進食高油、高鹽的即食麵和快餐外，金惠秀堅持要多吃原型食物；她也會從藍莓等水果中，攝取天然的抗氧化維生素。至於如何維持魔鬼身材，她認為是要多攝取蛋白質，她更曾受訪指自己食量驚人，一頓早餐就可吃掉11人份量的肉，而肉中的蛋白質除了增加飽足感，更有助塑造肌肉及燃燒脂肪。

金惠秀是橫掃韓國三大電影頒獎禮的大滿貫影后。

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卸妝油配眼唇卸妝液卸妝

金惠秀曾表示，在保養上她最重視清潔。下班回家就必定會徹底卸妝清潔，除了會使用卸妝油外，還會用濕敷眼唇卸妝液溫和卸除眼部和唇妝，之後以溫水清洗。潔面後會立刻為肌膚補水，以冰鎮過的化妝水輕拍全臉，再以向外及向上的按摩手法塗抹精華液，最後以眼霜代替乳霜，直接塗抹全臉和脖子，達到舒緩肌膚、收縮毛孔、補充肌膚的水分與養分，打造緊實無瑕水潤肌。