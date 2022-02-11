抗衰老｜皮膚科推薦防癌抗衰老餐單　食這種「超級食物」可長壽

如何維持肌膚年輕好狀態，大概是每個女人的終身事業。俗語說「世界上沒有醜女人，只有懶女人」，許多人從年輕開始就注意抗老保養，希望能將青春停留在一瞬間。但是除了要做「勤力」的女人，還要做「精明」的女人，不但利用護膚品由外做好保養，更要由內食對食物，從體內幫助抗衰老。日本皮膚科醫生就推薦了有效幫助抗衰老的食物，部分更可防癌，保持身體健康！



即使衰老是無可避免，但培養健康的飲食習慣，或多或少能延緩衰老。（iStock）

味噌湯

味噌是發酵食物，主要由大豆、米或小麥等穀物，利用鹽和麴發酵而成，釀造時間長約1至3年，含有豐富的蛋白質、鋅、各類礦物質及維他命，可促進腸胃蠕動，幫助排便排毒。大豆在中醫角度更有補血作用，對血虛體質甚有療效。

大豆在中醫角度更有補血作用，對血虛體質甚有療效。（UnSplash@Dan DeAlmeida）

日本常見的早餐食物不乏味噌湯，他們認為味噌湯可以幫助頭腦清醒及暢通血液，同時可以抑制糖分吸收，防止餐後血糖上升，減低肥胖的機會。以往亦有日本醫生指配煮味噌湯時加入洋蔥，加強降血糖功效及改善血管健康。

藍莓

藍莓因為含豐富花青素(anthocyanin)、植化素及營養素，不但可以抗衰老，亦被研究證實具有防癌抗癌的功用。花青素是多酚屬黃酮類中的一種，可以防止體內膠原蛋白被分解，因為一旦膠原蛋白被分解，人體就會漸漸衰老。花青素在抗氧化能力上，比維他命E高出超過50倍，有研究更發現，吃藍莓會增加血液中的抗氧化能力，防止細胞受損及衰老。

藍莓含大量花青素量，有助降膽固醇及抗衰老。（圖片：aidigong）

雞蛋

雞蛋由於價格便宜和營養豐富，而且有多種不同煮法，被稱為平民的補品。雞蛋含有豐富的優質高蛋白質，容易被身體吸收，有助修復身體組織、皮膚、頭髮，以及製造荷爾蒙。雞蛋低卡低脂，以一隻中型雞蛋（約44克）的雞蛋為例，蛋白不含脂肪，而蛋黃只有約4.5克（飽和脂肪1.6克）的脂肪含量。

雞蛋由於價格便宜和營養豐富，而且有多種不同煮法，被稱為平民的補品。

雞蛋內含的卵磷脂、維生素B和鐵，可幫助皮膚細胞修復及抗氧化。卵磷脂可防止膽固醇在血管壁沉積，從而預防動脈硬化，並可預防和改善肥胖，同時亦是合成神經傳導物質不可或缺的材料，有助大腦儲存資料和傳遞信息，故能提升記憶力及集中力。

西蘭花

屬於十字花科蔬菜的西蘭花，亦都因為營養豐富被美國癌症研究所，列為抗癌食物之一。西蘭花中能增強肝臟解毒能力，提高身體免疫力。一般而言，西蘭花可作生吃及熟食，不過在烹調過程中，西蘭花的營養少不免會有所流失，特別是維他命C含量、可溶性蛋白質及糖分等，因此建議採取清蒸作為西蘭花的烹調方式，減低流失的營養。以一份約90克的生西蘭花為例，它所提供的維他命A、C分別佔每日所需的11%和135%，維他命A促進纖維母細胞產生，可以促進傷口癒合；大量的維他命C則可抑制黑色素生成，有美白、抗氧化和淡化斑點的功效。

西蘭花、椰菜花和羽衣甘藍含豐富花青素。（圖片：goody25）

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