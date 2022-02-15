凍齡｜預防皮膚又痕又乾 40+無懼素顏皮膚保持白滑 保養需這樣做

隨著年齡的增長，不僅體力逐漸走下坡，就連女性荷爾蒙逐漸減少，卵巢功能退化造成皮膚變得又痕又乾、膚色暗沉，甚至失去彈性。雖然護膚品、醫美療程可以讓外表保持年輕美麗，但對於內在的荷爾蒙變化仍沒法解決，想隨時隨地展現素顏則需內在調理、外表保養，內外兼備。有營養師表示，年齡增加不代表肌膚一定跟著老化，只要吃對食物，無論是樣貌還是身材都可以在素顏之下都展現出好氣息。



隨著年齡的增長，不僅體力逐漸走下坡，就連女性荷爾蒙逐漸減少，卵巢功能退化造成皮膚變得又痕又乾、膚色暗沉，甚至失去彈性。（VCG）

女性荷爾蒙除了主導生育能力外，更有令皮膚光滑，及防止膠原蛋白流失的作用。年紀漸長會令荷爾蒙下降，就會使得肌膚對外在刺激的保護力大幅下降，出現敏感、乾癢、鬆弛等。中醫認為女士保養的關鍵在於肝腎，由於經前症候群、失眠、皮膚乾燥等狀況都與肝、心、腎經都有很大的關係，腎氣不足的人容易疲累，想臉色好看，最簡單的方法是保持睡眠充足和排便順暢，睡眠是護肝的不二法門；其次可以透過多做運動及飲食等來改善。

多食植物性荷爾蒙 補充雌激素

經常聽見蜂王乳、山藥、黃豆等食物可以有助延緩衰老，的確豆類製品、山藥、亞麻籽等含豐富植物性雌激素，有助維持肌膚彈性、減少「老人斑」產生，但服食一段時間後一定要減少服用，千萬不要以為吃越多越好，否則雌激素過高反而可能提高患癌風險。如曾患有若乳癌、「朱古力癌」、子宮肌瘤等婦科疾病，則建議先諮詢醫生意見後再食用。

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脂溶性維他命 減輕乾燥痕癢感

另一樣經常面對的肌膚狀況是乾燥痕癢，年輕時屬油性或中性肌膚，但慢慢就會變成乾性肌。原因是皮膚細胞老化時，細胞與細胞間的連接空間會越來越大，令水分不能被鎖緊於細胞內，並被快速蒸發。而這個情況可以透過補充脂溶性的維他命A、D、E、K改善，包括深綠色蔬菜、紅蘿蔔、動物肝臟、植物油、堅果、菠菜、羽衣甘藍、椰菜花、蘆筍和芥蘭菜，都是含脂溶性維他命的食物。脂溶性維他命有助於皮膚表面形成保護層，補充皮膚細胞之間的空隙，達到增強肌膚表層抵抗力，減少過敏和乾燥痕癢感。

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想要擺脫肌膚老化危機，光靠食物補營養素並不足夠，日常要多喝水、減少進食煎炸、辛辣刺激食物；充足睡眠，以及養成適度運動習慣和心境開朗，就是維持肌膚光澤、彈性的不二法則。

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