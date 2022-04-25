愛美的人對於醫美一定不陌生，從微整形的注射肉毒桿菌素、透明質酸、膠原蛋白，到隆鼻、墊下巴等整形手術都可以有助外表維持容光煥發、年輕貌美的模樣。當中以無需動刀也可以達致整形效果的微整型，近年就深受歡迎。然而有部分人卻在接受相關療程後出事，最近台灣高雄就有一名年約30多歲的女子，在醫美診所進行注射療程後兩日，右眼完全看不見，即使求醫後仍未能挽回視力。



微整型風氣盛行，藝人小S曾承認曾接受微整型，包括注射肉毒桿菌和玻尿酸。（VCG）

愛美無份國界，不少女性為了變美而進行微整形，香港都曾掀起一輪到內地進行激光脫毛、注射肉毒桿菌素及透明質酸等微整形潮流。在台灣高雄，一名30出頭的年輕女子為了想讓眼睛更美，於是進行填補皺紋的注射療程。豈料一次醫美療程竟成了她致盲的療程。

愛美無份國界，不少女性為了變美而進行微整形。（資料圖片）

眼框注射療程 變年輕竟變失明

台灣高雄醫學大學附設中和紀念醫院眼科部醫師陳怡先表示，該名30多歲女子受醫美廣告吸引，自覺雙眼不夠飽滿會顯老，於是到醫美診所注射「精靈針」。進行療程時已覺得右眼劇痛及視野變得昏暗，但認為是療程所帶來的正常反應而忍痛完成。

角膜，即是我們常稱的「眼角膜」，是眼球最前方的透明多層組織，能初步集中進入眼球內的光，並防止異物進入眼球。（網上圖片）

然而完成療程後兩天，右眼竟然變成完全看不見因而求醫。醫生檢查後發現，女子的右眼因為針劑逆流到視網膜血管並堵塞，而出現眼中風的現象，即視網膜缺氧及視力驟降。即使醫生曾進行高壓氧等療程，但現時視網膜神經已受損，她的右眼只能感到光感，即隱約看到手在揮動，不能看清有多少隻手指。

「插眼」的衝擊力甚至可以直達眼球內部，眼球受衝擊而瞬間變形，使視網膜血管出血流入玻璃體，造成「玻璃體出血」。（網上圖片）

事實上由於眼部問題可大可小，治療黃金時間一般在60至90分鐘，所以一旦在進行療程時發現有任何不適，應立即叫停並進行治療。

肉毒桿菌去皺 致眼睛難張開

至於在香港，都有不少因醫美療程而出現的眼睛問題。皮膚科專科醫生陳厚毅曾透露，他曾接手一名曾到內地打肉毒桿菌素去除右眼的魚尾紋卻需回港作後續治療的個案。

肉毒桿菌素的作用是鬆弛肌肉，有人會用於瘦身、去皺紋，近年此類醫學美容愈趨盛行。（Trust "Tru" Katsande／Unsplash）

該名40歲女子到內地注射可鬆弛肌肉的肉毒桿菌素，希望改善眼尾的魚尾紋，懷疑因注射的位置太接近眼瞼（即眼皮）中央位置，導致眼皮嚴重下垂，未能張開眼睛。該名女病人最終持續滴藥水一個月以上，才能改善情況。他指一般需4至6個月，肉毒桿菌素「藥力」才可消退。

眼周的常見問題，包含靜態的細紋、動態的魚尾紋、色素沉積、黑眼圈、眼袋、淚溝，每一個都是愛美朋友們的大敵。（VCG）

陳厚毅提醒，不論在內地或留港注射醫美產品，也要三思是否有需要注射，並留意風險及注射程序，向醫生講解清楚自身病歷，包括對哪類藥物有過敏等。以肉毒桿菌素為例，中毒問題未必即時出現，可能要幾日甚至一星期以上才會出現問題，市民若發覺注射後出現呼吸困難等問題，應盡快求醫。