李昇基｜自爆曾預約整容手術！「微調」一部位就可令演技變好？

韓國整容風氣盛行，一直都是當地熱門話題，就連入選「2022年最帥韓國男演員」之一的李昇基，都曾想在臉上動刀整容！年初憑《Mouse》奪得《2021 AAA亞洲明星盛典》電視類別「年度演員」的李昇基，出道18年演技已獲得肯定，加上外型俊俏，被封為「韓劇男神」兼在韓國內外都有大批粉絲。然而男神都有對自己外型不滿意的地方，日前拍攝節目時，特別提到在退伍時曾瞞著公司預約整形診所，想在臉上「一個部位」動刀，原因竟然是認為動刀後會令演技更好，引發熱議！



李昇基被封為「韓劇男神」，在韓國內外都有大批粉絲。（資料圖片）

韓國SBS節目《Circle House》由「韓國十大天然美女」的韓佳人作為固定主持，日前請來李昇基及一位已整容三十多次的27歲女子擔任嘉賓，討論「有誰對自己的外貌不滿意嗎？」，豈料一向被稱讚外貌的韓佳人和李昇基都不約而同地表示，對臉容有不滿意的地方。韓佳人認為自己食多少都不會令臉上長肉，於是想透過手術臉部飽滿一點，以及想嘗試削骨手術。反觀李昇基就認為自己鼻子不完美，甚至已預約好診所，要進行整容手術。

韓佳人被封為「韓國十大天然美女」。（資料圖片）

隆鼻可以令演技變好？

當兵時的李昇基身形結實瘦削。（網上圖片）

李昇基在2017年從出名嚴格的陸軍特戰司令部黑豹部隊退伍後，身形變得結實瘦削。甫退伍就回復高人氣，陸續接到多個節目邀約的李昇基透露，退伍後突然照鏡覺得鼻子看起來很奇怪，越看越不順眼，更覺得要做手術令鼻子變得更好看，甚至會令演技變得更好。

已預約動刀日 因一件事放棄？

李昇基當時只要一有空閒，就會跑去照鏡摸鼻，更認為即使做完隆鼻手術都不會被發現，於是在某日偷偷瞞著經紀公司預約整形診所做諮詢，更不單是作口頭諮詢而是繳付一筆手術訂金，果真確認要在鼻子上動刀。想神不知鬼不覺地完成手術的他，最後在躺在手術枱前，還是深思熟慮一番，認為自己都是憑實力而不是外貌在娛樂圈闖蕩，因此放棄開刀！

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