廖碧兒事隔11年重返無線拍《鬼上你架車3》　大騷43歲無皺紋肌膚

現年43歲的廖碧兒（Bernice）自2011年約滿離開TVB後，甚少在幕前亮相，專心於她的紅酒事業。日前她重返無線電視城，與方力申和當奴（Donald）拍攝新節目《鬼上你架車3》，從她在社交網站限時動態所發佈，包括超近距離自拍的一系列照片可見，Bernice臉上無皺紋又超緊緻，絕對稱得上是少女肌，不少網民都留言大讚Bernice漂亮而且皮膚超好！



廖碧兒當年憑着魔鬼身材與精緻五官，成為2000年溫哥華華裔小姐冠軍，繼而成為2001年國際華裔小姐冠軍入行，當時更被傳媒稱為「港版藤原紀香」。除了演藝工作，入行多年的廖碧兒亦沒有浪費她哥倫比亞大學工商管理的學歷，頻頻涉足紅酒與餐飲事業。不但創立自家葡萄酒品牌，在外國購入紅酒莊園，就連在香港都擁有過千呎的中央廚房和酒吧。即使疫情影響下，仍逆市在中環投資開設過千呎酒吧，短短半年已經賺到過百萬，可謂甚具商業頭腦。

廖碧兒當年憑着魔鬼身材與精緻五官入行，更被傳媒稱為「港版藤原紀香」。(berniceliuofficial@IG)

盡量抽空敷面膜

廖碧兒自有一套獨門護膚貼士，她曾受訪表示無論任何時間，不論是坐飛機、睡覺前，只要有空閒時間她都會敷一片補濕面膜，為肌膚補濕。

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隔離期間不忘運動

受疫情影響，不少藝人出入都需要接受隔離。早前廖碧兒在隔離期間就分享過早餐餐單，片中的廖碧兒拍主要想與一眾網友互動，因為隔離期間實在沒太多的事情可以做。看見廖碧兒穿上了緊身衣服，展示她的完美身形，重點是全素顏拍片，白滑肌膚完全呈現，絲毫沒有皺紋，一點也不像43歲，她寫道：「給生活找點樂子，我在隔離的日常。」