91歲黃夏蕙8月移民美國四代同堂　曾被網民指為整容失敗案例

資深藝人黃夏蕙近日宣布，將於8月離開香港到美國定居，並在社交平台發文表示「會好掛住大家」。在特別講究外表的娛樂圈中，不少藝人都曾承認整容，但有部分藝人因不同原因（疑似）整容失敗，當中黃夏蕙就榜上有名。事實上，年輕時的黃夏蕙相當靚女，身邊更有不少追求者，在無執相及美顏相機的年代，顏值一點也不低！



黃夏蕙近日宣布，將於8月離開香港到美國定居。

講到黃夏蕙，最令人印象難忘的當數每年農曆新年時，她以一身生肖造型打扮，現身黃大仙廟搶上頭炷香的場景。作為一個年過九旬的長者，黃夏蕙每次的悉心裝扮，加上活潑的動作，每次都贏得一致好評，獲封「頭炷香KOL」。

重溫黃夏蕙12生肖造型



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年輕時標緻可人

夏蕙姨年輕時外表清秀，舉手投足盡顯知性優雅。曾因貪玩而跟着好友去做演員，18歲時透過好友認識當時已婚的律師胡百全，當時胡比夏蕙姨大20年，且已婚及有子女，長女更與夏蕙姨只差一歲，但兩人卻一見鍾情，不理世俗眼光走在一起。雖然最終沒有註冊結婚，但香港在1971年之前仍容許一夫多妻，夏蕙姨公認是胡百全的伴侶，因而被稱為「胡百全妾侍」，二人育有6名子女。至1983年，她嫁予「香港賽車之父」潘炳烈，現今夏蕙姨決定跟隨丈夫潘炳烈到美國，準備環遊世界及進行巡迴演唱。

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喜以粵劇妝容示人 曾因素顏嚇退賊人

粵劇出身的夏蕙姨多年來習慣以舞台粵劇妝容示人，在現代香港生活就會顯得異常誇張，令人懷疑她是掩飾整容痕跡。夏蕙姨更曾表示，因素顏在家休息時，入屋爆竊的賊人看到無化妝的她，以為看到鬼落荒而逃，更令人認為她是整容過度，令真實面貌變得可怕。但夏蕙姨曾受訪表示，「我咩嘢都無整，啲頭髮就整咗，因為我好懶梳頭呀，同埋我啲頭髮好長，所以我鍾意戴假髮，因為對我便利啲。」否認整容傳聞。