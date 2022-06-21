李嘉欣52歲生日大曬凍齡美肌　無懼素顏展現毛孔法令紋仍艷壓群芳

大美人李嘉欣（Michele）剛踏入52歲生日，六月以來壽星女出席多場慶生活動，從照片可見Michele以露膊衫示人，狀態大勇看似只有三十出頭！事實上，隨著年齡的增長，無可避免體力會逐漸衰退，加上女性荷爾蒙減少，會令皮膚變得乾燥及失去彈性、膚色暗沉等。想好似大美人一樣，能隨時隨地大方展現素顏則需內在調理、外表保養，內外兼備。



李嘉欣早在一個月前開始慶生活動。（IG：@michele_monique_reis）

相識滿天下的Michele在6月20日生日正日，貼出一張與巨型泰迪熊玫瑰花合照，相上Michele身穿白色大V領上衣露出香肩，超短褲曬白滑美腿輕倚桌上，身上毫無贅肉精緻五官未見皺紋，完全不似已年過半百。事實上，Michele在今年一月初曾因突然血壓驟降而在深切治療部被搶救48小時，才撿回性命。短短五個月後，Michele已回復昔日狀態，精神奕奕慶祝生辰，讓人好奇Michele的凍齡之道。

+ 35

多食植物性荷爾蒙 補充雌激素

經常聽見蜂王乳、山藥、黃豆等食物可以有助延緩衰老，的確豆類製品、山藥、亞麻籽等含豐富植物性雌激素，有助維持肌膚彈性、減少「老人斑」產生，但服食一段時間後一定要減少服用，千萬不要以為吃越多越好，否則雌激素過高反而可能提高患癌風險。如曾患有若乳癌、「朱古力癌」、子宮肌瘤等婦科疾病，則建議先諮詢醫生意見後再食用。

+ 2

脂溶性維他命 減輕乾燥痕癢感

另一樣經常面對的肌膚狀況是乾燥痕癢，年輕時屬油性或中性肌膚，但慢慢就會變成乾性肌。原因是皮膚細胞老化時，細胞與細胞間的連接空間會越來越大，令水分不能被鎖緊於細胞內，並被快速蒸發。而這個情況可以透過補充脂溶性的維他命A、D、E、K改善，包括深綠色蔬菜、紅蘿蔔、動物肝臟、植物油、堅果、菠菜、羽衣甘藍、椰菜花、蘆筍和芥蘭菜，都是含脂溶性維他命的食物。脂溶性維他命有助於皮膚表面形成保護層，補充皮膚細胞之間的空隙，達到增強肌膚表層抵抗力，減少過敏和乾燥痕癢感。

+ 2

想要擺脫肌膚老化危機，光靠食物補營養素並不足夠，日常要多喝水、減少進食煎炸、辛辣刺激食物；充足睡眠，以及養成適度運動習慣和心境開朗，就是維持肌膚光澤、彈性的不二法則。