頭髮｜頭髮毛躁怎麼辦？毛躁6大成因 飲食按摩中醫教你改善4法

髮質好的女生看起來會更亮眼，相反失去光澤、毛毛躁躁的毛髮，則會讓人看起來沒精打彩。香港人生活急速、缺乏時間打理頭髮，從而導致頭髮毛躁成為一個很常見的問題，如果不加以護理，會讓頭髮變得乾燥、無光澤，更容易斷裂和分叉。其實，除了染燙、熱工具傷害外，日常生活中也有些壞習慣容易造成頭髮毛躁和黯淡。到底是那些習慣會易影響髮質？想改善頭髮毛躁又可以如何？



頭髮毛躁的成因多 寢具的選擇都有影響？

頭髮毛躁可能是由於多種原因引起的，生活上的一些小習慣都有可能導致：

1. 過度洗頭或使用過多的洗髮產品



如果頭髮過度洗頭或使用過多的洗髮產品，會剝奪頭髮中的天然油脂和水分，導致頭髮變得乾燥和毛躁。

2. 風筒或熱捲髮棒



使用過熱的風筒或熱捲髮易令頭髮變得乾燥和毛躁，因為高溫會破壞頭髮的結構，導致頭髮斷裂和分叉。

3. 飲食不均衡



飲食中缺乏關鍵的營養素，例如蛋白質、維生素B、維生素E、鋅等，也會導致頭髮變得乾燥和毛躁。

4. 環境因素



頭髮暴露在乾燥、寒冷、風吹日曬等環境中，也會造成頭髮失去水分和油脂，變得乾燥和毛躁。

5. 寢具的選擇



使用不適合的寢具可能會導致頭髮毛躁。為了避免頭髮毛躁，可以選擇使用絲質或緞面的寢具，這種材料不會摩擦頭髮，並且能夠保持頭髮的光澤和彈性。此外，也可以選擇柔軟的寢具，例如羽絨枕頭或羽絨被，這些寢具可以減少頭髮與摩擦力，從而減少頭髮毛躁的問題。

頭髮護理的基本方法

要改善頭髮毛躁的問題，首先要學會頭髮護理的基本方法包括：洗髮、梳髮和保濕。

1. 洗髮



不要每天洗頭髮，過多的洗頭會剝奪頭髮的天然油脂，導致頭髮變得乾燥和毛躁。建議每週洗1-2次頭髮，使用適合自己頭髮類型的洗髮水。

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2. 梳髮



梳髮可以幫助頭髮分佈頭皮的油脂，增加頭髮的光澤，減少頭髮斷裂和分叉的情況。建議使用寬齒梳梳理頭髮，從頭部開始往下梳理，不要用力拉扯頭髮。

3. 保濕



乾燥是造成頭髮毛躁的主要原因之一，因此保濕非常重要。可以使用一些保濕產品，例如護髮素、頭髮油等，能夠滋養頭髮，減少頭髮毛躁和斷裂的情況。

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氣血不足或致頭髮毛躁 中醫教你改善4法

中醫認為，頭髮毛躁可能與身體的氣血不足、腎虛、肝火旺盛等相關。想要改善頭髮毛躁的問題可以參考以下方法：

1. 均衡飲食



中醫認為頭髮的健康與腎氣、肝血、氣血充足有關，因此均衡飲食是改善頭髮毛躁的重要方法。可以多食用一些補氣血、滋陰潤燥的食物：

- 紅棗：紅棗是一種滋補養顏的食物，可以補氣血，滋補脾胃，有助於改善髮質。可以直接食用或加入其他食材中燉煮。

- 黑芝麻：黑芝麻富含維生素E、維生素B群、鈣、鉀、鎂等營養素，具有滋養肝腎、養陰潤燥的作用，可以改善髮質。可以將黑芝麻磨成粉末，加入食物或用水冲泡食用。

- 桑椹：桑椹是一種具有滋養作用的食物，含有豐富的維生素C、鐵、鈣等營養素，有助於改善髮質。可以直接食用或加入其他食材中燉煮。

- 紫菜：紫菜富含蛋白質、維生素B群、鐵、鈣等營養素，可以滋補肝腎，有助於改善髮質。可以用來製作海鮮湯、紫菜包飯等食品。

- 綠豆：綠豆富含維生素B群、鐵、鋅等營養素，具有清熱解毒、滋養肝腎的作用，可以改善髮質。可以煮成綠豆湯或加入其他食材中煮食。

2. 足太陽腎經按摩



足太陽腎經與頭髮的健康有關，可以通過按摩足太陽腎經來改善頭髮毛躁。可以在睡前用指腹按摩足跟和內側的穴位，例如足三里、太谿、液門等。

3. 肝火清熱



肝火旺盛也會導致頭髮毛躁，因此可以通過清熱降火的方法來改善。可以多飲用花茶、菊花茶等清熱的飲品，也可以避免辛辣刺激性的食物和生活習慣，例如過度熬夜等。

4. 腎氣滋養



中醫認為腎虛也會導致頭髮毛躁，因此可以通過滋補腎氣的方法來改善。可以多食用一些滋陰潤燥、補腎壯陽的食物，例如黑豆、黑芝麻、桑椹、山藥、肉類、蛋類等。

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