玫瑰痤瘡｜台女星持續對抗酒糟肌7年！蠕形蟎蟲是重要惡化因素

從模特兒出道的台灣女藝人「李懿」，經常在個人YouTube頻道分享在地美食。



現在臉部光滑、膚況超好的她，以前其實曾是嚴重的酒糟肌（又稱酒渣或玫瑰痤瘡）患者，她曾在IG公開分享自己抗戰酒糟肌7年的奮鬥史，還說「起床照鏡子就開始哭！覺得大家一定都在嘲笑我，只差沒去看身心科。」關於難纏的酒糟肌，醫師也做出治療提醒。

酒糟發作的7大症狀（按圖了解👇👇👇）

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換了6家皮膚科，才診斷出酒糟肌

愛吃美食的李懿，活躍於綜藝節目。她透露，很多年前，臉部肌膚開始變差， 一開始被診斷為痘痘，一直擦痘痘藥或是酸類代謝，但皮膚不見好轉，反而愈來愈嚴重；直到換了第6家皮膚科，才診斷出酒糟肌。

想起那段不堪回首的日子，李懿說：「當時皮膚爛成這樣，我還是必須上妝，面對人群、面對同事，然後心裡覺得大家一定都在嘲笑我，真的只差沒去看身心科。」但即使膚況再差，她仍敬業上妝開工。後來她長期服用藥物、抗生素，加上改變生活作息、清淡飲食，只用最基本的保濕凝膠或凡士林，化妝水、乳液、面膜全都不用，才逐漸好轉，著實跟酒糟肌抗戰了7年。

不是所有「臉部發紅」疾病都是酒糟

當天氣炎熱悶濕，導致臉上油脂、皮屑增加，酒糟性皮膚炎也容易復發。台灣皮膚科醫師黃幼鳴說明，酒糟肌又稱為玫瑰斑，有個特色是臉部會泛紅，但不是所有臉會發紅的疾病都是酒糟！臨床上有不少自稱是酒糟的患者，其實是嚴重青春痘、脂漏性皮膚炎、接觸性皮膚炎，或是臉部的霉菌感染，這需要專業的皮膚科醫師來做診斷。

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「蠕形蟎蟲」是酒糟重要惡化因素

此外，蠕形蟎蟲是酒糟重要的惡化、誘發因素，但不是唯一的因素，臨床上也有不少酒糟患者，並沒有蟎蟲增生的問題；而紫外線、熱、酒精、辛辣食物等都可以引發酒糟。

黃幼鳴進一步表示，若酒糟合併有蟎蟲增生，抗蟎治療應該作為首選治療！抗蟎治療前，應先確認的確有蟎蟲增生，開始治療後要確定藥物的用量，要足夠並小心短期惡化反應，擦了藥膏後應該要複驗蟎蟲數量，以確定治療的成效並針對抗藥性的情況給予其他合併治療。

酒糟患者不是只有臉部會有蟎蟲增生

黃幼鳴也提到，酒糟患者可能會有眼部症狀，而眼部的酒糟幾乎與眼部的蟎蟲增生劃上等號。他遇過一些患者臉部沒有蟎蟲密度增加，但眼部蟎蟲增生嚴重，此時仍應使用抗蟎治療；有不少眼部酒糟患者甚至被當成乾眼症，長期接受乾眼症治療，但其實使用抗蟎治療後，乾眼症狀會迅速緩解。

玫瑰痤瘡日常護理（按圖👇👇👇）

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另外，雷射或其他能量類儀器治療的介入時機也很重要！黃幼鳴說，雷射或其他能量類儀器的治療目的，主要是為了退紅，然而這類治療並不建議作為酒糟的單一治療手段，介入的時機也應該要等到發炎症狀達到一定程度的穩定後再使用。他提醒，酒糟是皮膚的慢性發炎性疾病，患者需要長期避免各種惡化因素，並配合醫師治療，來達到穩定控制的目標。

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