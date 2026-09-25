長壽食物｜日本人長壽10大食物　防血管硬化老人癡呆4種食材配搭

長壽飲食｜長壽不僅倚靠醫療科技，最重要的長壽秘訣是靠良好的飲食習慣！不過，該如何配搭才能發揮最大功效？其實無需要什麼山珍海味，普通的食物都可以有助你遠離疾病。



日本電視台TBS節目《この差って何ですか？》早前為了探究日本人的長壽原因，走訪不同縣市，訪問300位過百歲的老人關於他們的飲食習慣，發現他們吃的原來只是非常普通的食材！

到底有什麼食材配搭有助身體和大腦健康，從而達到長壽？（日本電視台TBS節目《この差って何ですか？》截圖）

100歲的老人每天吃什麼？

節目組訪問了300位過百歲的老人，「每星期有什麼食材你會吃3天或以上？」，節目組統計票數後，列舉出10樣食材，這些食材也可反映出長壽與飲食習慣的關係，第一位更是意想不到！（次序由低至高排列）

日本老人家最常吃10款食材：



1. 番茄（83人投票）

2. 梅干（92人投票）

3. 三文魚扒（123人投票）

4. 納豆（130人投票）

5. 雞肉（149人投票）

6. 大白菜（159人投票）

7. 鯖魚（192人投票）

8. 豆腐（230人投票）

9. 乳酪（236人投票）

10. 豬肉（255人投票）



（Shayda Torabi/Unsplash）

長壽食材4組配搭 改善腸道健康防癡呆

想達到健康效果，當然不會只單靠吃同一款食物，受訪的過百歲老人亦向節目組分享他們常吃的食材配搭。其後節目組向御茶之水健康長壽診所院長白澤卓二求證下，原來有4組的食材配搭有助預防血管硬化、改善腸道健康及預防癡呆症等。

按圖看４組對身體及大腦健康的食材配搭：

+ 28

1.三文魚+西蘭花：預防血管硬化

小笠原婆婆已經年過百歲，但在身體檢查時發現婆婆的血管仍然非常年輕。原因是她每星期也會吃4次三文魚奶油燉菜，而且一定會加上西蘭花。

由於三文魚含有蝦青素，有效擊退血管中的活性氧。如三文魚及西蘭花一同食用，西蘭花中的維他命C會令蝦青素留在血管的時間延長至半日或者更多。



2.豬肉+番薯：改變豬肉中的壞脂肪

出井婆婆已經100歲，但她仍然頭腦清晰，每天都樂於學習。她的健康的來源是一道菜式 - 豚肉番薯辛味煮，用上番薯代替薯仔，加入醬油、砂糖及洋蔥調味。

豬肉含豐富維他命B1，有助提高免疫力及恢復元氣，但豬肉中的脂肪會導致動脈硬化並加速衰老。如將豬肉和番薯一同食用的話，番薯中的維他命E，可防止脂肪變成脂質過氧化物。



3.乳酪+蜜糖洋蔥：改善腸道健康

100歲的池田伯伯提供。池田伯伯每天早上都會吃乳酪+蜜糖洋蔥，一眾嘉賓嘗試過後亦認為兩者味道相襯。

改善腸道健康需要增加雙歧桿菌（益生菌）。乳酪含有雙歧桿菌，而洋蔥富含水溶性膳食纖維及低聚寡糖，正是雙歧桿菌的營養來源（益生元），兩者同食能產生協同效應（Synbiotics），對改善腸道環境非常有效。



4.鯖魚+蘋果：預防認知障礙症（失智症）

103歲的瀨戶婆婆長壽秘訣是一道照燒鯖魚，配以蘋果蓉食用，一星期會吃3次。

鯖魚含有激活腦神經細胞的DHA物質，但血管中的活性氧令DHA物質被破壞，而蘋果中的蘋果多酚物質可保護DHA，免受活性氧的影響下，被運輸到大腦。

資料參考：日本電視台TBS節目《この差って何ですか？》