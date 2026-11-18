香港天氣｜保暖方法｜天文台預料，一道冷鋒會在周三（18日）稍後橫過華南沿岸，晚上氣溫將會下降，到周四（19日）市區最低氣溫將跌至18度。隨後一兩日顯著轉涼，周五（20日）分區氣溫更低至14度。天氣驟涼，如體質偏弱、不能迅速適應寒冷氣溫的人士，特別是長者容易患上感冒，甚至併發肺炎，因此，保暖方面便不容有失，留意以下保暖貼士。



最近終於有入冬的跡象，氣溫的變化將會愈來愈大。（AI生成圖片）

天文台料周四開始降溫 周五跌至最低15℃

天文台預料，一道冷鋒會在周三稍後橫過華南沿岸，該區北風增強及有幾陣雨，氣溫顯著下降。受隨後的強烈東北季候風及一道雲雨帶影響，本周後期廣東地區普遍清涼，內陸地區早晚寒冷。據天文台九天天氣預報顯示，周四市區最低氣溫跌至18度，到周五亦再進一步跌至15度，到下周一（23日）氣溫才回升至21度。

天文台料本港氣溫由周三最高27度，跌至周四最低氣溫18度，大跌9度。（天文台網頁截圖）

天文台分區天氣預報更顯示，在周六凌晨打鼓嶺跌至11度，另有5區亦低見14度。

長者保暖｜冬天心臟病、高血壓高危季節

寒冷氣溫還可以改變血管周圍阻力和彈性，所以冬至前後是慢性疾病患者如心臟病、高血壓，腎病等高危季節。訪問註冊中醫梁楚凝，她建議大家注意冬季的養生可以減少致病的機會：

保暖防寒6大方法

1. 早睡晚起

在冬季長者應該等到太陽升起後再起床。這樣可以保護人體的陽氣，維持身體的溫暖。遠離寒冷的地方，多穿衣物以防感受風寒。

2. 日曬背部

長者如要晨運，應待日光升起才進行，同時每天曬背部可以溫煦督脈，督脈是陽經的主要經脈之一，透過太陽的溫煦可以促進氣血的暢通。

保護頭部和下肢對於預防呼吸道感染和促進整體健康很重要。（AI生成圖片）

保護頭部和下肢對於預防呼吸道感染和促進整體健康很重要。中醫梁楚凝指，頭部是「諸陽之會」，也就是陽氣的聚集之處，手足三陽經也會通過頭部。因此，保護頭頸部的血液循環，可以幫助調節陽氣的流動，維持身體的平衡。寒冷天氣中，頭頸部容易受涼，血液循環可能受到影響。這可能導致頭痛、頸痛和其他不適。

3. 戴帽子和圍巾

帽子、圍巾可保持頭部的溫暖，有助於頭頸部的血液循環順暢。



預防感冒 注意頭部和下肢保暖

寒從足下起，應特別注意下肢的保暖，下肢是遠離心臟的部位，血液循環相對較差。當天氣轉冷時，腳部最易感受寒氣 。足部的寒冷不僅影響到雙腳本身，還可以通過神經反射引起呼吸道微小血管的反應性收縮。足底的穴位與內臟有密切的關係。如果足部受涼，亦可能引起感冒、腹痛、腰腿痛、痛經等不適症狀。

4. 穿好鞋

選擇合適的鞋子，確保腳部保暖並防止跌倒。



5. 多活動腳部

平時多進行腳部運動，如踏步、搖腳等，可以促進下肢的血液循環。



6. 泡腳

每晚睡前用溫水泡腳，可以幫助放鬆腳部肌肉，促進血液循環。



註冊中醫梁楚凝（受訪者提供）

長者保暖｜中醫：冬季是養腎護內臟最佳季節

梁醫師指《內經》：「冬氣之應，養藏之道也。逆之則傷腎，春為痿厥，奉生者少。」中指冬季應養護內臟。相反便會傷腎，春天傷腎氣易患痿厥之病（出現手足涼或手足熱），春天肝少陽之氣不能生。冬季飲食，切忌生冷，但也不宜燥熱，最宜食用溫補性食物和益腎食品。她再指「腎為先天之本。」腎精不足者，主要症狀如面色晄白 / 面色蒼白（或面色恍白）、畏寒、聽力減退、腰膝痠軟、夜間多尿等。補充腎氣應多吃黑色天然食物，如黑芝麻、黑豆、黑糯米、黑棗等。另外， 腰果、芡實、淮山、栗子、核桃亦有暖腎補益作用。

冬季養腎5大食物

1. 黑芝麻

黑芝麻鈣含量高，但油脂也高，建議適量攝取，除此之外，黑芝麻還富含不飽和脂肪酸膳食纖維、鈣、鐵。



黑芝麻還富含不飽和脂肪酸膳食纖維、鈣、鐵。（網上圖片）

2. 黑糯米

又稱為紫米，富含膳食纖維、維他命B和E、鉀、鐵、鋅、鈣等營養，但屬於糯米，敏感者吃多易脹氣，建議注意攝取量。



3. 黑豆

黑豆屬於植物性蛋白質，含有花青素、維他命A、葉酸等營養。另外，富含大量可溶性纖維，能降低血液中的膽固醇。



黑豆富含大量可溶性纖維，能降低血液中的膽固醇。（網上圖片）

4. 黑棗

黑棗含豐富膳食纖維，幫助腸胃順暢，黑棗亦含有的新綠原酸及綠原酸異構體、多酚類等，都具有清除自由基的功效。



5. 黑木耳

黑木耳又稱血管的清道夫，富含膳食纖維，還能促進腸胃蠕動、調整血脂、血糖、保護心血管健康。



黑木耳能促進腸胃蠕動、調整血脂、血糖、保護心血管健康。（網上圖片）

（全文完）

本文作者：張雨靜



《香港01》「01金齡」頻道編輯，日常專注發掘銀髮族生活消閒與理財資訊。平時會四出尋找適合長者的旅遊熱點、養生保健貼士和各項優惠。遇到退休規劃、醫療保險及財富管理等理財硬知識，就會化繁為簡，寫成生動貼地的實用指南。希望能成為老友記的得力助手，陪大家一起好好規劃安心的退休生活。

