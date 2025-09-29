移加港人憂回流香港難揾工「點解釋喺加拿大洗碗？」自嘆得一優勢

加拿大Stream AB申請持續滯後，移民局近日文件竟表示最長需要600個月才可批出港人特別通道永居，引來嘩然。一名當地港人發文表示這幾年的經驗無法應用在本身的行業上，如果回流難以在求職時解釋，獲網民「教路」如何處理。



加拿大Stream AB申請持續滯後，最長可能需要600個月批出港人特別通道永居（Richard Main @Unsplash）

消息一出不少移加港人都形容救生艇變「沉船」，亦多了人開始轉以傳統計分方法獲得永居，又或者思考去留問題。近日一名移居溫哥華的香港人在Threads發文，指在加拿大累積的工作經驗對回流毫無作用，甚至產生負面影響，「假設出年敗走返香港，我嘅resume（履歷）已經花晒，要如何同HR解釋自己喺加拿大洗碗、洗廁所、收銀等勞力經驗可以用喺office admin？」

除了相關工作經驗出現真空期，大量外勞來港工作亦成為樓主憂慮的因素，「以香港現時嘅就業市場，我可能唯一嘅優勢就係有信心同外勞鬥cheap」，如同身處加拿大，想找一份工同樣要靠做爛市價低者得，「人至cheap則無敵」。樓主又自嘲戒不掉「黎生」本性，「未敗走就已經開始打算如何喺香港搵工開工」。

相關工作經驗出現真空期，大量外勞來港工作亦成為樓主憂慮的因素（資料圖片）

樓主表示自己從一開始便有自知之明，「由落地加拿大第一日我就知自己咩料，非專業人士，又冇本土學歷經驗，英文又差，冇錢，除咗30（歲）以下算後生（之外）冇任何優勢，去邊個國家都唔易有pathway（移民通道）」。深知自身條件並不算高分的樓主，去到加拿大對工作亦不挑剔，「一路做洗碗洗廁所搏命儲鐘入紙（申請永居）」。

樓主在加拿大做洗碗及清潔，搏命儲鐘入紙申請永居（《人間有情》劇照）

面對未必能登上救生艇的危機，樓主直言無悔當日的選擇，「只能夠話自身實力不足，行唔到EE（加拿大其中一種計分制移民）條隊。所以加拿大冇欠過我，只係有啲嘢命裡有時終須有，冇時莫強求」。為盡快入紙而不停工作的樓主笑言物欲變低後其實儲到不少錢，「365日返工，盡量除咗必要開支冇其他娛樂消費，可以話真係儲到幾多錢」。

樓主絕大部分時間都用來工作，絕少娛樂，笑言儲到不少錢（《我要準時下班》劇照）

網民認為回港求職時，不應過份強調在加拿大的工作經驗：「working holiday啫，唔使咁認真，玩過先知要腳踏實地做返隻牛」、「你吹自己喺加拿大做乜工都得㗎啦，正如你喺加拿大搵工唔會有人問你攞香港工作證明」、「其實好多人去working holiday做農場同樓面，僱主一般都唔care」，亦有疑似準備回流的網民稱：「我諗住唔提，直接作個大病，話用咗2年幾醫&休養」。

普遍網民都覺得要避重就輕，但亦有人鼓勵樓主從正面思考：「如果你呢幾年練到英文流利已經贏好多人」、「其實好多人都一樣，HR知道嘅，唔需要介意」、「希望你頂住，最辛苦嘅時間都已經過咗，可以留低嘅話只會越嚟越好」。人在外地，如果事業停滯不前，你又覺得應否因此回流呢？留言說說吧！