港版「日本鎌倉車站」爆紅　兩區成隱世打卡點：香港有自己的日本

不少香港人都喜歡到世界各地尋求美景，但其實香港也有許多靚景未被發掘，而近日港版「日本鎌倉車站」爆紅，吸引不少港人及旅客到場打卡，紛紛表示相當有日系氛圍，更大讚「香港有自己的日本」 。



小紅書截圖

近日有網民在社交平台小紅書分享，分別在元朗區及屯門區的輕鐵站打卡的照片，表示自己近日乘坐輕鐵由屯門到元朗，反覆感嘆「怎麼這麼進日本的鄉下」，其中一張照片為天水圍近嘉湖銀座的輕鐵站，輕鐵路軌旁伴隨着茵茵綠草，白色及銀色的輕鐵車身穿駛過馬路中的輕鐵路軌，輕鐵車站紅色和綠色的裝潢配上藍天白雲，讓網民想起「日本鎌倉車站」，而走到錦上路乘坐屯馬綫的時候，更驚嘆與日本JR鐵路站極為相似，有日系氛圍感。

而另一位網民亦大嘆「屯門及元朗區的輕鐵可能是全香港最具日系的地方」，除了輕鐵車身及輕鐵路軌配上藍天白雲之外，輕鐵的紅藍白色指示牌配上背景綠草亦極具日系特色，就連大名鼎鼎的「臭河」在鏡頭的拍攝下，原來亦極具日系風味。而靠近豐年路輕鐵站的天橋上，拍攝出來的馬路景色及輕鐵路軌，亦與日本街道頗為相似。

帖文一出後引來極多網民留言討論，有網民亦貼上自己在香港不同角落拍攝的照片，其中一位網民亦在長洲拍攝到一張港版「韓國釜山」的照片，表示「香港也有自己的釜山」，亦有網民讚同香港的新界西與日本極為相似，「上次去我也覺得」、「JR新界西」、「我也是這樣覺得！上次搭錯車去元朗一整個幻視日本」、「香港，多元文化包容的美麗地區」。