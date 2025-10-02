內地女對香港袪魅嘆4失望位　街道舊+斷網到崩潰　批一類店舖太少

香港素有「東方之珠」美譽，一直是內地旅客出境旅遊的熱門選擇。然而近日一位內地遊客在社交平台小紅書分享到香港旅遊「祛魅」經歷，大列4點在香港旅遊時都與預期產生落差，引起兩地網民留言討論。



小紅書截圖

近日有位網民在社交平台小紅書以「香港...我袪魅了」為題發文，表示自己去之前超級期待，但去了之後無論是消費體驗，還是氛圍上都與預期產生落差，大列4點香港令自己失望的原因，「說說我個人幾點看法吧，不喜勿噴」。

港人YouTuber移居東莞7個月失敗 回流香港揸的士：似發咗場夢咁

資料圖片

1.街道、樓房較舊

樓主對香港城市面貌表達意外，她表示「香港的樓房比想像中舊很多」，除了偶爾能感受到港風氛圍外，多數街區與內地普通城市差異不大，與精修圖片中的印象相差甚遠，「完全沒有照片裏的精緻感」。

六合彩中秋節金多寶一注獨中8000萬！即睇攪珠日期+最新幸運投注站排名

資料圖片

2.奶茶店較少

在生活體驗方面，她特別提到「奶茶店居然這麼少」的困擾。在旺角鬧區步行半小時，「嗓子都快無煙了」，頂著酷暑才找到一家蜜雪冰城，而價格竟是內地的兩倍，令她直呼「香港物價是真的頂不住」。

外傭最低工資增至$5100掀熱議 網民神計算：生活好過最底層港人

資料圖片

3.交通費用昂貴

交通開支同樣讓她震驚，因樓主步行疲累且攜帶物品，而選擇搭乘的士，結果發現車資「貴到離譜」，短短行程動輒花費上百元，「驚呆我了」。

從腳型看感情運！蘇民峰揭7種腳相愛情及婚姻運 咁行路係戀愛腦

4.通訊問題

通訊問題則成為樓主旅途中的最大困擾。她抱怨「境外流量坑我沒商量」，他剛到香港就購買流量，但購買的流量包網絡不穩定，「時不時就斷網，不穩定到崩潰」，導致不熟悉路線時多次陷入「斷網迷路」的窘境，安全感盡失。

帖文一出後引來極多網民留言討論，網民反應兩極，有網民認為樓主所言並不無道理，「十幾年前第一次去就祛魅了，當時城建已經完全不如深圳了，也沒什麼特色。因為當時年紀特別小，抱著見世面的想法去的，期待太高了，去完滿頭問號」、「我也是對香港祛魅了，就是一直在暴走的路上。不過香港的朋友還是很友善的，沒有在網路上看的說歧視內地遊客的現像出現」。

不過，也有網民認為大部份情況都可以透過提前做好攻略解決問題，「香港的茶餐廳每一家店加三塊錢都能喝到港式奶茶、杏仁露、阿華田，在這種情況下我不覺得奶茶店對香港人來說會有很大的吸引力」、「為啥我覺得物價還好啊，雖然七八十一份菜但分量很足，也很好吃，到處是地鐵站公車，也不需要打車，隨便一個街道都很出片」、「窮遊不適合的士，我幫公司辦事都不一定的士，塞車就又貴又慢」、「香港物價就是貴啊，這也不是香港的問題，人家很早以前就是這個物價了，你來之前沒搜攻略嗎，打的就是貴，很多人都是暴走一天的，而且有港鐵也很方便的」、「旺角幾步一間奶茶店啊」。