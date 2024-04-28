日本自由行｜哪款手信最讓人討厭？網民點名它：只有外觀值得稱讚

香港人愛到日本旅遊，疫情趨緩後衝日本的人數與消費金額更是屢創新高，而日本的手信自然是不能錯過，有一名台灣網友打算去東京玩，結果主管卻暗示他要帶點東西回來，因此他反其道而行地問大家最討厭的手信是什麼？沒想到多數人都點名「香蕉蛋糕」。



原PO在PTT以「東京最討厭的伴手禮」為題發文，他說打算放假去東京玩，因為要請假所以很早就要遞假單，主管知道他要去日本旅遊後，就暗示要買些好吃的回來，因此原PO故意問大家「請問東京有沒有最討厭的伴手禮呢？」

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一票人都點名香蕉蛋糕：

「Tokyo Banana」

「東京香蕉蛋糕超難吃」

「香蕉蛋糕沒有之一」

「東京香蕉啊，我寧願去seven買小蛋糕」

「香蕉蛋糕真的難吃，只有香精味」

「原味的東京芭娜娜」

「東京Banana的味道實在太可怕」

「東京香蕉好難吃，真的！我以為我在吃糖漿塊」

「香蕉蛋糕只有外觀值得稱讚」



但也有愛好者力挺：

「香蕉蛋糕很好吃啊…哈哈，我很愛」

「原味以外的東京香蕉還不錯吃啊」

「東京芭娜娜不錯啊，比小雞饅頭好」

「香蕉蛋糕不算超好吃但也不難吃吧」



還有其他網友建議：

「便利店一堆，當地才有又很便宜的零食」

「要讓人討厭的話，買台灣就買得到的，最好是台灣便利店就有賣的日本糖果餅乾」

「小雞饅頭，甜到想吐」

「台灣唐吉軻德買原裝進口即期品，把中文標籤撕掉就好了」

「便宜的饅頭，吃起來就像含糖量超高的麵團」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】