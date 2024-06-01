日本手信｜別只買零食！網民集體推薦這款伴手禮：有誠意又慳位

日本是多數香港人最喜歡旅遊的國家，不少人也會攜帶手信回港，分享給親朋好友。

近日有台灣網友分享，他最近計劃去東京旅行，想要準備伴手禮送給同事，但得知同事們不太喜歡食物類的手信，因此請教網友們有沒有推薦非食物類的手信。



貼文曝光後，許多網友紛紛推薦「御守」，漂亮又不佔空間，小小一個很精緻，收到的人都會很喜歡。

日本手信推薦

一名網友於PTT發文表示，他最近計劃去日本東京旅遊，想要買便宜又方便攜帶的伴手禮給同事，然而上網查詢後發現，部落客推薦的日本伴手禮中，有八成都是食物，但他的同事們對食物類的伴手禮沒有太大興趣，因此感到糾結，不知道該買什麼。

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他還提到，10年前去日本旅遊時買了日本平價品牌的乳液當伴手禮，同事們收到後都超喜歡，最近看到網路上有人推薦眼藥水，但有限購，故詢問網友們「不知道各位版友有沒有推薦」。

貼文曝光後，引發網友熱議，紛紛留言：

「象印保溫瓶」

「當地限定的造型磁鐵，雷門、晴空塔、東京鐵塔應該都很多」

「Tokyu Hands買點小東西，文具之類的」

「loft hands看一看有什麼小物」

「有去東大的文具部買過筆和文具當伴手禮」

「日本製的指甲刀」



其中，最多網友推薦「御守」：

「我覺得御守不錯，淺草寺」

「御守啊，最愛送人御守只是容易破產QQ」

「找地區限定的磁鐵之類的小東西或吊飾吧，御守好像也不錯，就是當地才能入手的感覺誠意滿滿」

「御守最萬用，也不佔空間」

「我很喜歡送御守，保平安或是事業順利，這種的沒負擔又可愛（體積不會太大不好帶）」



不過也有網友建議，「御守若對方基督或天主教不適合吧」、「御守其實還要看信仰，有些有信仰的人不收御守」。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：別再買吃的！日本伴手禮推薦送什麼？內行狂喊「1物」：誠意滿滿、不佔空間】