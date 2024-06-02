台灣40多歲乩童起壇走陣　突昏倒頭部著地　送醫搶救不治

在場的民眾都看到傻眼！台灣嘉義縣「梅山玉虛宮」昨（1日）發生一宗跟台中某宮廟一起前來遶境進香的40多歲的乩童，正準備走陣時突然倒地昏迷不起，OHCA（到院前沒有呼吸心跳）送醫不治。



據了解，整宗事件發生在昨天中午12點20分，當時這位40餘歲的男乩身，跟「同事」一前一後走到玉虛宮前的廣場，正要開始走陣、起乩，但他卻不明原因身體突然往左前方傾斜，最後頭部著地翻倒，整個人昏過去，一旁信眾看了嚇壞連忙報警。

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這位昏倒的男乩身，在被送醫時仍呈現OHCA（到院前沒有呼吸心跳）狀態，台灣嘉義縣消防局派梅山分隊隊員人車抵達時，他已經被熱心民眾移到馬路旁做心肺復甦術，警員和消防員當場用AED電擊仍無法讓他恢復呼吸心跳，送嘉義大林慈濟醫院搶救後仍宣告不治，今檢方將會同法醫解剖釐清確切死因。

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