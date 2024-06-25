深水埗Cafe列5大嚴苛消費守則　細路都唔放過！網民：Ｍenu似簽約

不少香港食店都隨着港人北上消費而叫苦連天，甚至相繼結業，餐廳亦為了維持營業額列各項消費條款，近日就有一間西餐廳被網民大鬧消費條款激似「簽約」，話題等登上連登熱門，引起網民熱議。



連登截圖

近日有一間西餐廳在社交平台threads 以「求指教，最低消費計法vs平均消費，或者有咩建議俾我改Terms？」為題，並貼上自家餐廳的餐單，餐廳的午市套餐連加一服務費最低也承惠$150，底部的條款細則亦意外引起網民關注。根據該餐牌內列的條款，餐廳分別在午市（12-00-14:00）和晚市（18:00-20:00）的繁忙時間，一律控制客人在90分鐘內完成用餐，而且都必須點主菜，「一人一主菜，或每人單點項目累計$80以上」，而公眾假期的晚餐亦列明顧客需要點一人一主菜，或者第二位需要以正價加配小食，消費亦須在$80以上，餐廳連小朋友也不放過，五至十歲的小朋友亦設有最低消費，「一客正價蛋糕，或$40以上飲品一杯」，如果消費未滿足餐廳要求，則需要補回最低消費費用，條款看似相當複雜。

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相關貼文已在threads被刪除，但仍有網民截圖轉載至連登討論區，並以「唔怪得香港餐飲業執笠，睇Menu好似簽約咁」為題，話題引起廣大網友留言討論，並登上連登討論區熱門，不少網民都認為餐廳價格昂貴，「lunch $150食個意粉」、「真係黐線貴到傻傻」、「如果我冇Google錯，間嘢喺深水埗喎，深水埗有咩人會用百五蚊食個餐」、「就係香港人夠水魚，先咁多無料嘅爭住旺區開鋪，賣垃圾交租，消費者比得起又接受，算啦」、「去深圳一舊水食到海鮮餐添」、「笑死，以為自己五星餐廳」、「睇佢threads 就知個老闆應該係有病，乜嘢最低消費又唔同平均消費，又不停強調知自己成日酌情又冇執行，但又不斷X客，根本仲去食嘅都係弱智」。

而餐廳的threads 在刪除貼文之後，便轉為分享自己曾經遇過不少最低消費的「奇遇記」，質疑是否應該「直接硬性規定每人一個主食」、「我喺呢件事上面真係覺得左右做人難，因為試過有客人只叫一杯熱檸茶$25就坐足四個鐘，用我Wi-Fi又要求有充電位（得一個，我用嚟插吸塵機）」，而餐廳其後亦將threads由公開轉為非公開，但部份「奇遇記」的貼文亦被截圖到連登討論區，被網友怒罵在threads上公然「X客」，「以我認知，Cafe唔係就係俾人坐嘅咩，用Cafe嘅價錢，又用茶記嘅經營模式，要人走得咁快，開返茶記算啦」、「所以唔怪得啲人返大陸食嘢，喺香港比幾倍價錢食屎仲要受氣」、「幫襯佢真係EQ訓練」、「個客用Wi-Fi都拎出嚟講，個客唔用，一個月咪又係交同一個月費」。