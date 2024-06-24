First name、Last name中文意思是姓/名？Miss/Ms.有什麼分別？

First name、Last name、Surname中文是什麼意思？填寫申請表/機票資料時每次都被它們的中文意思考起來？Miss和Ms的稱呼分不清？不論申請工作職位、入學，還是買機票，都必須搞清楚這些姓名、稱呼的中文意思！立即學會下文姓名的中英文意思和稱呼，避免擺烏龍！

《Start-up》劇照

意思

中文意思：姓氏

中文名字和英文名字排序方式不同，姓氏和名字是恰恰相反。英文名字以名字開頭，姓氏在後；中文名字則以姓氏開頭，名字在後，所以姓氏稱為＂Last Name＂。

例子：Chan（陳）、Lee（李）、Wong（王）

意思

中文意思：姓氏

例子：Chan（陳）、Lee（李）、Wong（王）

意思

中文意思：姓氏

例子：Chan（陳）、Lee（李）、Wong（王）

意思

中文意思：名字

中文名字和英文名字排序方式不同，姓氏和名字是恰恰相反。英文名字以名字開頭，姓氏在後；中文名字則以姓氏開頭，名字在後，所以名字稱為＂First Name＂。

例子：Siu Ming（小明）、Ka Yan（嘉欣）、Tsz Hin（子軒）

5.Given name

中文意思：名字

例子：Siu Ming（小明）、Ka Yan（嘉欣）、Tsz Hin（子軒）

6.Forename

中文意思：名字

例子：Siu Ming（小明）、Ka Yan（嘉欣）、Tsz Hin（子軒）

7.Middle name

中文意思：中間名

Middle name適用於外國英文名字，中文名字並沒有中間名，華人名字可以不填寫那一項，大家要特別留意。

例子：Justin Drew Bieber

8.Full name

中文意思：全名 (姓+名)

例子：Chan Siu Ming（陳小明）、Wong Ka Yan（王嘉欣）、Lee Tsz Hin（李子軒）

9.Alias

中文意思：別名/暱稱

現時很多職位或活動申請表都要填寫Alias別名/暱稱，方便面試、工作、發送電郵時友善地稱呼。

例子：Chris, James, Amy

﹙GettyImages/VCG﹚

稱呼中英文對照+意思

Mr. (長寫：Mister）意思

中文意思：先生

Mrs. 意思

中文意思：太太，已婚女性

Miss 意思

中文意思：單身女士

Ms意思

中文意思：女士，不透露婚姻情況

姓氏

Last name

Surname

Family name



名字

First name

Given name

Forename



中間名

Middle name



全名

Full name



別名

Alias

