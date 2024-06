First name、Last name中文意思是姓/名？Miss/Ms.有什麼分別？

First name、Last name、Surname中文是什麼意思?填寫申請表/機票資料時每次都被它們的中文意思考起來?Miss和Ms的稱呼分不清?不論申請工作職位、入學,還是買機票,都必須搞清楚這些姓名、稱呼的中文意思!立即學會下文姓名的中英文意思和稱呼,避免擺烏龍!

意思

中文意思:姓氏

中文名字和英文名字排序方式不同,姓氏和名字是恰恰相反。英文名字以名字開頭,姓氏在後;中文名字則以姓氏開頭,名字在後,所以姓氏稱為"Last Name"。

例子:Chan(陳)、Lee(李)、Wong(王)

意思

意思

意思

中文意思:名字

中文名字和英文名字排序方式不同,姓氏和名字是恰恰相反。英文名字以名字開頭,姓氏在後;中文名字則以姓氏開頭,名字在後,所以名字稱為"First Name"。

例子:Siu Ming(小明)、Ka Yan(嘉欣)、Tsz Hin(子軒)

5.Given name

6.Forename

7.Middle name

中文意思:中間名

Middle name適用於外國英文名字,中文名字並沒有中間名,華人名字可以不填寫那一項,大家要特別留意。

例子:Justin Drew Bieber

8.Full name

中文意思:全名 (姓+名)

例子:Chan Siu Ming(陳小明)、Wong Ka Yan(王嘉欣)、Lee Tsz Hin(李子軒)

9.Alias

中文意思:別名/暱稱

現時很多職位或活動申請表都要填寫Alias別名/暱稱,方便面試、工作、發送電郵時友善地稱呼。

例子:Chris, James, Amy

稱呼中英文對照+意思

Mr. (長寫:Mister)意思

中文意思:先生

Mrs. 意思

中文意思:太太,已婚女性

Miss 意思

中文意思:單身女士

Ms意思

中文意思:女士,不透露婚姻情況

