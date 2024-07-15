政府工｜14份政府工月薪15K-127K　稅務局筍工DSE+零經驗可達35K

新一輪政府工招聘又再展開！今次有三份政府工都無需學位，其中稅務局招聘的助理稅務主任，更是DSE學歷+零經驗就可以申請，雖然入職17K，但隨著跳point頂薪可達35K！《開罐》為大家綜合了14份政府工，即睇有無一份啱你口水！



《不懂撒嬌的女人》劇照

政府工【1.建築署-屋宇保養測量師】

月薪: $71,010起

截止日期 :26/07/2024 23:59:00

+ 2

入職條件:

(a)(i) 具備香港測量師學會建築測量組專業會員或同等資格，並在取得上述資格後，具有 1 年合適的工作經驗；或 (ii) 具備香港建築師學會會員或同等資格；

(b) 在綜合招聘考試能力傾向測試取得及格成績；

(c) 符合語文能力要求，即在綜合招聘考試兩份語文試卷(中文運用和英文運用)取得「一級」成績，或具備同等成績；及

(d) 在《基本法及香港國安法》（學位／專業程度職系） 測試取得及格成績。

職責:

(a)協助高級屋宇保養測量師為政府和資助建築物進行裝修、保養、翻新、改建和加建工程，包括擬定圖則、修葺及翻新工程時間表和預算；及

(b)監督工程和工地督導人員。

薪酬:

總薪級表第30點(月薪港幣71,010元)至總薪級表第44點(月薪港幣119,650元)

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法:

互聯網 ✔️

郵寄✔️

(a)申請表格(G.F. 340[(7/2023修訂版)])可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站 (https://www.csb.gov.hk) 下載。

(b)以親身或郵寄方式遞交的申請書須連同以下證明文件之副本，包括（一）學歷及專業資格的證書、成績單；（二）綜合招聘考試成績通知信（以證明符合能力傾向測試及中英語文能力測試的要求）；（三）《基本法及香港國安法》成績通知信（如有）；以及（四）現職及過往工作證明，送達香港金鐘道六十六號金鐘道政府合署三十六字樓建築署招聘組，信封面須註明「申請屋宇保養測量師職位」。

(c)申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk)作網上申請。透過網上遞交申請的人士，必須於2024年8月2日或之前把上述所需的證明文件副本以親身或郵寄方式遞交至上述聯絡地址或電郵至 appt@archsd.gov.hk，並在信封面／電郵標題中及各證明文件副本上註明「申請屋宇保養測量師職位」及你的網上申請編號。

政府工【2.政府統計處-統計師】

月薪: $61,865

截止日期 :01/08/2024 23:59:00

+ 5

入職條件:

(a) 持有本港大學頒授的統計學碩士學位，或同等學歷；或

(b) (i) 持有本港大學頒授的統計學一級或二級榮譽學士學位，或同等學歷；或

(ii) 已獲頒授香港統計學會的學位統計師資格，或同等學歷；及

(iii) 持有本港大學頒授的數學、經濟學、社會學或有關學科碩士學位，或同等學歷；或

(c) (i) 持有本港大學頒授的統計學一級或二級榮譽學士學位，或同等學歷；或

(ii) 持有本港大學頒授的數學、經濟學、社會學或有關學科一級或二級榮譽學士學位，當中統計學必須為修讀科目之一，或同等學歷；或

(iii) 已獲頒授香港統計學會的學位統計師資格，或同等學歷；及

(iv) 在取得上述學歷後，具備最少兩年符合相關職責水平及與統計相關的工作經驗；及

(d) 在綜合招聘考試的能力傾向測試取得及格成績；

(e) 符合語文能力的要求，在綜合招聘考試的兩張語文試卷（中文運用和英文運用）中取得「二級」成績，或同等成績；及

(f) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責:

(a) 於政府統計處或設於其他政府部門的統計組別擔任組別主管，統籌、檢視和整合其組別負責的統計程序；

(b) 在高級統計師的指導下，發展、組織及推行統計計劃／系統；

(c) 進行統計分析及匯報統計工作的成果；

(d) 在高級統計師的領導下，就重要的統計課題進行研究；

(e) 就統計數據使用者的需要予以配合，並就統計數據的詮釋和應用方面向統計數據使用者提供意見，以助其制訂政策、規劃和決策；以及

(f) 督導統計人員的工作，並給予專業指引和輔導。

薪酬:

總薪級表第27點（月薪港幣61,865元）至總薪級表第44點（月薪港幣119,650元）

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘，試用期為三年；通過試用關限後，該人員可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法:

互聯網 ✔️

郵寄✔️

(a) 申請表格〔G.F. 340（7/2023修訂版）〕可向民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk)下載。

(b) 如親身或以郵寄方式遞交申請，已填妥的G.F. 340（7/2023修訂版）申請表格，連同學歷（包括中國語文及英國語文科成績，證書及正式的修業成績表）、技術資格及工作經驗（如適用）的證明文件副本，須於2024年8月1日或之前交到香港灣仔港灣道十二號灣仔政府大樓二十一樓政府統計處人事組。。信封面須清楚註明「申請統計師職位」。

(c) 申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk)作網上申請。申請人如在網上遞交申請，必須於2024年8月8日或之前把學歷（包括中國語文及英國語文科成績，證書及正式的修業成績表）、技術資格及工作經驗（如適用）的證明文件副本交回上述聯絡地址，及在信封面和文件副本上註明網上申請編號。

(d) 現正修讀最後一年研究院課程的應屆畢業生，則須在申請表格內註明於畢業試後可獲取的資格。

政府工【3.衞生署-牙科治療師】

月薪: $31,795元起

截止日期 :25/07/2024 23:59:00

+ 2

入職條件:

(a) (i) 在認可的學院接受3年牙科治療正式訓練後取得的學歷，或具同等學歷；或

(ii) 持有由認可的香港學院頒發的牙科治療高等文憑，或具同等學歷；

(b) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等學歷；

(c) 能操流利粵語和英語；以及

(d) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

(註) 申請人須遞交有關文件的副本以證明其(i)牙科治療資格；及(ii)語文能力。

職責:

牙科治療師主要職責是在牙科醫生督導下，為18歲或以下病人進行下列牙科工作：

(a) 檢查牙齒及預防治療的工作，包括洗牙、擦亮牙齒，以及使用窩溝封閉劑、牙面氟化物劑和藥劑；

(b) 補牙、拔牙，並在需要時使用局部麻醉藥；

(c) 為牙齒、其支撐組織及顎骨進行放射檢查；以及

(d) 向個別人士或團體提供口腔護理指導及牙齒健康教育。

薪酬:

總薪級表第13點(每月港幣31,795元)至總薪級表第23點(每月港幣51,545元)。

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法:

互聯網 ✔️

郵寄✔️

(a)申請表格[G.F.340 (7/2023修訂版)]可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(b)以親身或郵寄方式遞交的申請書，連同(註)所列的文件，送達香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈18樓1807室衞生署聘任組，信封面須註明申請的職位名稱。

(c)在網上遞交申請的人士，須在2024年8月1日或之前把註所列的文件郵寄至下列聯絡地址，信封面須註明申請的職位名稱及網上申請編號，並在各證明文件副本上註明網上申請編號。

政府工【4.税務局-助理税務主任 】

月薪:$17,200起

截止日期 :25/07/2024 23:59:00

+ 2

入職條件:

(1)(a) 在香港中學文憑考試的5個科目，包括中國語文、英國語文及數學，取得2級或同等或以上成績，或具備同等學歷；或

(1)(b) 在香港中學會考的5個科目，包括中國語文、英國語文及數學，取得2級／E級或以上成績，或具備同等學歷；及

(2) 符合語文能力要求，在香港中學文憑考試或香港中學會考的中國語文及英國語文科取得2級或以上成績，或具備同等成績；及能操流利粵語及英語；以及

(3) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責:

(1) 協助評税、處理文件、收税及追討税款；及

(2) 處理税務查詢及其他有關工作。

薪酬:

總薪級表第3點（每月17,200元）至總薪級表第15點（每月35,080元）

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年，通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法:

互聯網 ✔️

郵寄✔️

(a)申請人必須使用指定的申請表格[G.F.340(7/2023修訂版)]提出申請。該表格可向各區民政事務處民政諮詢中心及勞工處就業科各就業中心索取，也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(b)以親身或郵寄方式遞交的申請表格須於截止申請日期或之前送達香港九龍啟德協調道5號税務中心10樓税務局人事組（招聘）。 信封面須註明申請的職位名稱。

(c)申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。

(d)持有本地院校／香港考試及評核局所頒授學歷的申請人，在現階段毋須遞交修業成績表／文憑／證書／其他證明文件副本。至於持有非本地學歷的人士，則須連同填妥的申請表格提交所需的修業成績表／文憑／證書／其他證明文件副本。在網上遞交申請的人士，須在2024年8月1日或之前把所需的證明文件副本郵寄至上述聯絡地址，並在信封面及各證明文件副本上註明網上申請編號。

政府工【5.政府統計處-研究經理】

月薪: $50,045

截止日期 :01/08/2024 23:59:00

+ 2

入職條件:

(a) (i) 持有本港大學頒授的統計學一級或二級榮譽學位或更高學位，或同等學歷；或

(ii) 持有本港大學頒授的數學、經濟學、社會學或有關學科一級或二級榮譽學位或更高學位，當中統計學必須為修讀科目之一，或同等學歷；或

(iii) 已獲頒授香港統計學會的學位統計師資格，或同等學歷；及

(b) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績。

職責:

(a)策劃、籌備和進行統計工作項目；

(b)設計、建立和管理統計系統；

(c)分析、闡釋和介紹統計資料，包括撰寫報告；

(d)進行統計研究；

(e)在有需要時主管政府統計處轄下的分組；

(f)督導和帶領下屬人員工作。

聘用條款:

獲取錄的申請人會按非公務員合約條款受聘，合約期為十二個月。

申請方法:

互聯網 ✔️

郵寄✔️

(a) 申請表格〔G.F. 340（7/2023修訂版）〕可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk)下載。

(b) 如以親身或郵寄方式遞交申請，已填妥的G.F. 340（7/2023修訂版）申請表格，連同學歷（包括中國語文及英國語文科成績，證書及正式的修業成績表）、技術資格及工作經驗（如適用）的證明文件副本，須於2024年8月1日或之前交到香港灣仔港灣道十二號灣仔政府大樓二十一樓政府統計處人事組。。信封面須清楚註明「申請研究經理職位」。

(c) 申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk)作網上申請。申請人如在網上遞交申請，必須於2024年8月8日或之前把學歷（包括中國語文及英國語文科成績，證書及正式的修業成績表）、技術資格及工作經驗（如適用）的證明文件副本交回上述聯絡地址，及在信封面和文件副本上註明網上申請編號。

政府工【6.衞生署-合約資訊科技經理】

月薪：$79,135

截止日期 :25/07/2024 23:59:00

+ 5

入職條件:

(a) 持有本港大學頒授的電腦科學、資訊科技或相關學科的學士學位，或具同等學歷；

(b) 在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科及英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等學歷；

(c) 取得有關學歷後，於資訊科技行業具備不少於8年全職工作經驗，其中3年須擔任主管職級的崗位或數據架構師 ；

(d) 對數據管治、數據管理工具、架構和呈報技術，以及數據可視化和預測性分析有豐富知識；以及

(e) 熟悉數據模型和設計，包括結構化查詢語言的開發工作，以及數據庫管理。

其他條件：

申請人亦須具備下列知識及／或經驗：

(i) 大數據框架(例如Hadoop、Spark、Kafka、Hive)；

(ii) 數據可視化工具(例如Tableau及Power BI)；

(iii) 伺服器(例如Unix、Windows Server及Linux)；

(iv) 資料庫系統(例如SQL、NoSQL、columnar、document)；

(v) 系統軟件(例如WebSphere及Apache)；以及

(vi) 部門資訊科技計劃；

以及

申請人如具備管理政府項目的經驗，熟悉政府規例、採購和投標程序，或持有以下證書或同等資格會獲優先考慮：

(i) 專案管理專業人員(PMP)；

(ii) 開放組體系結構框架(TOGAF)；

(iii) 數據管理專業人士認證(CDMP)；

(iv) 資訊系統安全認證(CISSP)；

(v) 資訊系統審計師(CISA)；或

(vi) IT基礎架構庫(ITIL)。

職責:

(a) 就建立部門數據管治架構並就數據策略提供支援，以及擬訂數據管理政策及程序;

(b) 按照衞生署的數據策略，與數據使用者、服務單位主管和其他主要持份者就數據體系的調配、發展和標準制訂並達到長遠策略性目標；

(c) 編製及備存與數據體系有關的文件，當中包括識別數據資料、記錄數據庫及數據源；

(d) 訂立追蹤數據的方法及程序，以便就數據的質素、數據是否完整、是否冗餘、是否符合規定及數據的改善工作進行追蹤；

(e) 按照衞生署的數據策略就以下事項製訂計劃︰數據容量的規劃工作、數據保安、數據管理、可伸延性、備份、災難復原、延續性和存檔工作；

(f) 就數據源、數據流動，以及界面和分析監督繪圖工作，確保數據的質素；

(g) 評估及監測與數據相關的活動風險，並實施新的資訊科技管控措施，以便在有需要時減低相關風險；以及

(h) 在與數據相關的範疇內就技術上的良好作業模式、行業趨勢及新興科技提供專業意見。

聘用條款:

成功的申請人將按非公務員合約條款聘任，合約期最多為12個月。續約與否視乎屆時本部門的服務需要及受聘人的工作表現而定。

申請方法:

互聯網 ✔️

郵寄✔️

(a)申請表格(G.F.340[(7/2023修訂版)])可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(網址: https://www.csb.gov.hk)下載。

(b)以親身或郵寄方式遞交的申請書須送達香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈18樓1807室衞生署聘任組，信封面須註明申請的職位名稱。

(c)申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(網址: https://www.csb.gov.hk)作網上申請。

(d)以郵寄方式遞交申請的人士，須將已填妥的申請書[G.F. 340 (Rev. 7/2023)]連同(a)修業成績副本；(b)畢業證書副本；以及(c)有關的工作經驗證明文件副本，送交或郵寄至上述聯絡地址。

(e)在網上遞交申請的人士，須在2024年8月1日或之前把「入職條件」將上列副本郵寄至指定聯絡地址，並在信封及各證明檔副本上註明網上申請編號。

政府工【7.衞生署—高級註冊藥劑師 】

月薪: $127,700

截止日期:25/07/2024 23:59:00

+ 3

入職條件:

(a) 已向根據《藥劑業及毒藥條例》(第138章)設立的香港藥劑業及毒藥管理局註冊；

(b) 持有香港藥劑業及毒藥管理局發出的有效執業證明書；

(c) 具備註冊後最少五年相關工作經驗；以及

(d) 符合語文能力要求，即在綜合招聘考試兩張語文試卷(中文運用及英文運用)中取得“一級”或以上成績，或具同等成績，以及能以粵語╱中文及英語溝通。

申請人如具備採購和管理疫苗的工作經驗，可獲優先考慮。

註: 向英國、澳洲、加拿大和美國當地的藥劑業管理局註冊後取得的相關工作經驗，亦可視為註冊後工作經驗。

職責:

(a) 統籌政府疫苗接種計劃的疫苗採購工作，督導部屬人員遵守政府的採購規例；

(b) 監督疫苗的物流安排，確保疫苗的安全性、效力和質量；

(c) 實施關於疫苗接種計劃的疫苗供應應變計劃；

(d) 就疫苗接種計劃所用疫苗檢討其使用及耗費情況；以及

(e) 協助各級首長級人員制訂疫苗接種計劃和媒體通訊方案。

聘用條款:

成功的申請人將按非公務員合約條款聘任，合約期最多為一年。續約與否視乎屆時本部門的服務需要及受聘人的工作表現而定。

申請方法:

互聯網 ✔️

郵寄✔️

(a)申請表格[G.F.340(7/2023修訂版)]可於民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk)下載。

(b)申請人也可透過公務員事務局網站進行網上申請。

(c)申請人須於申請表格內詳列入職學歷條件及相關的註冊後工作經驗，以及向根據《藥劑業及毒藥條例》(第138章)設立的香港藥劑業及毒藥管理局註冊的註冊編號。以親身或郵寄方式遞交的申請書須送達香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈18樓1807室衞生署聘任組，信封面須註明“申請衞生署高級註冊藥劑師職位”。

(d)在網上遞交申請的人士，須在2024年8月1日(星期四)或之前把所需的證明文件副本郵寄至上列聯絡地址，並在信封面清楚註明“申請衞生署高級註冊藥劑師職位”，並在信封面及各證明文件副本的每一頁上註明網上申請編號。

政府工【8.投資推廣署-助理經理（初創企業）(參考編號: IPA/03/2024） 】

月薪:$22,895

截止日期 :25/07/2024 17:00:00

+ 2

入職條件:

(a) 具備兩年在工商管理、行政支援、翻譯、市場推廣、公共關係或相關領域的全職工作經驗為佳。具備初創企業工作經驗更佳；

(b) 持有香港任何一所大學所頒授的學士學位，或具同等學歷，以主修工商管理、傳理學、翻譯、項目／活動管理、市場學、公共關係或相關學系者更佳；

(c) 中英文書面溝通技巧優良，並能操流利廣東話、普通話及英語。通曉其他語言者更佳；以及

(d) 精通英文及中文文書處理及以下應用程式︰Microsoft Word、Excel及PowerPoint。

職責:

(a) 進行市場研究及整理內部數據以支援團隊擬備摘要及報告；

(b) 協助數據輸入及管理部門資料庫及電腦系統；

(c) 跟進團隊的數碼推廣活動，包括更新網站和不同社交媒體的內容及制作和發送電子通訊；

(d) 支援初創企業團隊制作及推廣其旗艦活動「StartmeupHK 創業節」；

(e) 協助團隊開展投資推廣活動，包括與內外各方聯絡及處理相關的後勤安排；

(f) 為初創企業團隊的日常營運提供行政支援服務，包括安排會議、提交發還款項的申請；以及

(g) 執行上司指派的其他職務。

聘用條款:

獲錄取的申請人將按非公務員合約條款聘用，為期3個月。視乎申請人的良好工作表現，期滿後投資推廣署可酌情延長合約，惟累計不超過24個月。再次續約與否視乎屆時本署的服務需要及申請人的工作表現及品行而定。

申請方法:

互聯網 ✔️

郵寄X

申請人必須於2024年7月25日下午5時正（香港當地時間）或之前遞交以下文件：

(a) 詳細説明爲何申請人認爲自己適合本職位的申請信；以及

(b) 把完整的履歷表發送到電郵地址job@investhk.gov.hk；以及

(c) 透過公務員事務局互聯網站 (http://www.csb.gov.hk) 的G.F. 340網上申請系統遞交網上申請。

政府工【9.投資推廣署-高級副總裁（市場推廣及公共事務）(參考編號：ISO/03/2024） 】

薪酬:港幣65,875元

截止日期 :25/07/2024 17:00:00

+ 3

入職條件:

(a) 具備五年與市場推廣及公共關係相關的全職工作經驗，其中三年需要擔任管理職位。具備初創企業工作經驗更佳；

(b) 具備短片製作及市場推廣宣傳品設計的豐富知識及實務經驗更佳；

(c) 具備在不同的市場推廣渠道制定有效的內容宣傳策略的豐富知識及經驗更佳；

(d) 具備香港營商環境的豐富知識。具有投資推廣、市場推廣及傳訊、或經濟發展的相關工作背景及知識者更佳；

(e) 持有香港任何一所大學所頒授的學士學位，或具同等學歷，以主修新聞、市場推廣、語文、傳訊或有關科目為佳。如有更高學歷者更佳；

(f) 中英文溝通技巧卓越（獲篩選的申請人須在甄選面試前先出席筆試）；

(g) 符合語文能力要求，即在綜合招聘考試兩份語文試卷（中文運用及英文運用）取得二級成績或具備同等成績；以及

(h) 必須操流利英語、廣東話及普通話。通曉其他語言如日語、法語或德語更佳。

職責:

(a) 為投資推廣署的不同計劃（如主打活動StartmeupHK創業節、香港金融科技周）制定及執行市場推廣及公共事務的綜合策略，以達成團隊目標及主要業務指標；

(b) 製作吸引、可於不同平台轉用的市場推廣內容及短片，以宣傳香港最近的營商環境及不同行業的生態系統內的機遇；

(c) 協助採購公關公司、網頁製作公司、市場推廣公司等外界機構的服務及與他們合作並監督其工作，以製作具影響力及相關的市場推廣宣傳品，包括網上和非網上的宣傳品，以及短片；

(d) 協助不同計劃的數碼推廣，以提高各社交媒體平台上的接觸群及活躍度，包括管理投資推廣署的不同網站（如StartmeupHK網站、金融科技網站、家族辦公室網站）的內容及設計，並利用搜尋引擎優化及搜尋引擎行銷及管理各類數碼推廣及社交媒體的日常運作；

(e) 負責協助部門推廣及傳訊策略的工作，包括擬備新聞稿和舉辦媒體活動，及分析各項數據及指標，並進行市場觀察研究，從而協助投資推廣署向目標對象推廣的工作；以及

(f) 執行由上級委派的其他職務。

聘用條款:

獲錄取的申請人將按非公務員合約條款聘用，為期3個月。視乎申請人的良好工作表現，期滿後投資推廣署可酌情延長合約，惟累計不超過24個月。再次續約與否視乎屆時本署的服務需要及申請人的工作表現及品行而定。

申請方法:

互聯網 ✔️

郵寄X

(a) 詳細説明爲何申請人認爲自己適合本職位的申請信；以及

(b) 把完整的履歷表發送到電郵地址job@investhk.gov.hk；以及

(c) 透過公務員事務局互聯網站 (http://www.csb.gov.hk) 的G.F. 340網上申請系統遞交網上申請。

政府工【10.司法機構-合約司法機構事務助理 (行政支援部)】

月薪 : $16,695

截止日期 :26/07/2024 17:00:00

+ 2

入職條件:

(a) (i) 在香港中學文憑考試五科考獲第2級或同等或以上成績， 或具同等學歷；或

(ii) 在香港中學會考五科考獲第2級／E級或以上成績，或具同等學歷；

(b) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績；以及

(c) 中文文書處理速度達每分鐘20字及英文文書處理速度達每分鐘30字。

備註：申請人須通過中文及英文文書處理速度測試。

職責:

(a) 法庭支援及法院辦事處服務；

(b) 一般辨公室支援服務；

(c) 人事；

(d) 財務及會計；

(e) 顧客服務；

(f) 圖書館服務；以及

(g) 資訊科技支援服務等。

聘用條款:

獲聘用的申請人將會按非公務員合約條款聘任，為期十二個月。獲聘者須全職工作，每周44小時（包括用膳時間）。

申請方法:

互聯網 ✔️

郵寄✔️

(a)申請表格[G.F.340（7/2023）]可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站（http://www.csb.gov.hk）下載。

(b)申請人必須於申請表格上詳細列明學歷和工作經驗，包括其就學和就業的確實開始和結束日期。把填妥的申請表格以郵寄或親身遞交方式送達香港金鐘道66號金鐘道政府合署高座3樓司法機構行政支援部支援人員分組 。請在信封面註明「申請合約司法機構事務助理職位」。

(c)申請人亦可透過上述公務員事務局互聯網站作網上申請。

政府工11.【郵政署-電腦主任 (核證機關監管) 】

薪酬:年薪約690,000元，另加約滿酬金

截止日期:24/07/2024 18:00:00

+ 3

入職條件:

(1) 持有本地大學頒授的資訊科技或電腦學學士學位，或具備同等學歷；

(2) 取得上述學歷資格後在資訊科技界累積不少於5年的工作經驗，包括資訊科技項目管理、資訊科技應用系統開發及維修、及／或資訊科技系統操作和管理等；其中至少3年擔當團隊領導角色；

(3) 在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科（2007年以前為「課程乙」）取得第2等級（2007年以前為「E級」）或以上成績，或同等成績；

(4) 具有上佳的會話和書寫溝通技巧；

(5) 具備良好的人際溝通、表達、策劃和組織技巧；

(6) 積極主動，竭誠服務；有需要時能夠超時工作；

(7) 具備資訊科技系統操作及／或應用系統開發經驗，並善於分析解難；

(8) 具備下列任何一個或多個範疇的實際工作經驗：

- 資訊系統和網絡保安管理

- 網絡、伺服器和數據庫的管理與支援

- 應用系統開發和項目管理

- J2EE和網上應用系統開發；以及

(9) 具備公匙基建(PKI)技術、系統審計和外判項目／承辦商管理方面的知識尤佳。

職責:

(1) 根據香港郵政核證機關外判合約的條款及服務水平規定，監察承辦商所提供的技術及運作表現；

(2) 審視承辦商提出的更改方案、設計及成果，並監察其執行進度；

(3) 處理有關承辦商運作的投訴，執行合約管理工作；

(4) 編製、審視和更新文件(包括程序及報告等)；以及

(5) 執行相關行政工作，並與各有關團體協調及管理與香港郵政核證機關相關的運作及服務事宜。

聘用條款:

(1) 合約為期一年；

(2) 月薪49,715元；

(3) 按表現發放的獎金，每六個月發放一次，款額約為一個月的薪金；

(4) 年假14日；以及

(5) 約滿酬金加上香港郵政強積金供款的金額相等於合約期內所得底薪總額的15%。

申請方法:

互聯網 X

郵寄✔️

(a)申請人須把填妥的申請表格[G.F. 340（7/2023修訂版）]連同履歷表和過往及現時任職工作的詳細職責說明，郵寄至九龍九龍灣宏基街八號香港郵政大樓七樓人事及聘任組或投入設於九龍九龍灣宏基街八號香港郵政大樓地下大堂的投遞箱。投遞箱開放時間為星期一至六上午8時30分至下午6時（星期日及公眾假期除外）。

(b)申請表格可於各區民政事務處或勞工處各就業中心索取，亦可從公務員事務局網站（http://www.csb.gov.hk）下載。

政府工12.【郵政署-客戶服務員】

薪酬:月薪為$16,258

截止日期 :24/07/2024 18:00:00

+ 3

入職條件:

(1) (i) 在香港中學文憑考試五科考獲第2級或同等或以上成績，或具同等學歷；或

(ii) 在香港中學會考五科考獲第2級／E級或以上成績，或具同等學歷；及

(2) 在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等學歷。

(3) 熟悉電腦操作及應用軟件，包括Word、Excel、PowerPoint、Access、中文輸入法；

(4) 參加面試的應徵者須接受英文及中文打字速度測試；

(5) 能操流利廣東話及英語，宜通曉普通話；

(6) 具一年或以上客戶服務／熱線中心經驗者優先考慮；及

(7) 積極進取，具自發性及良好團隊精神。

職責:

(1) 接聽及處理顧客的電話、電郵或書面查詢／投訴及回覆；

(2) 負責收集、輸入及分析數據；

(3) 提供一般後勤支援；

(4) 負責一般的櫃位服務；

(5) 主動與顧客接觸，搜集客戶意見、建立及維繫客戶關係；

(6) 協助市場營銷／會員活動；及

(7) 執行其他由上司委派之工作。

聘用條款:

獲聘用者將按非公務員合約條款聘用，合約為期一年。視乎運作需要，合約屆滿的員工如工作表現良好可獲續約機會。

申請方法:

(a)申請表格 [G.F. 340 (7/2023修訂版)] 可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站 (http://www.csb.gov.hk) 下載。

(b)親身把填妥的申請表格[G.F. 340 (7/2023修訂版)]投入設於九龍九龍灣宏基街八號香港郵政大樓地下的投遞箱；投遞箱開放時間：星期一至六上午八時三十分至下午六時(星期日及公眾假期除外);或

(c)以郵寄方式送達九龍九龍灣宏基街八號香港郵政大樓7樓人事及聘任組2 。請於信封面上清楚註明「申請客戶服務員職位」。請確保已貼上足夠郵資。

政府工【13.郵政署-運作助理員(通宵更)】

月薪: 月薪:$15,251

截止日期 :24/07/2024 18:00:00

+ 2

入職條件:

(1) 完成中四學業，或具同等學歷；

(2) 具備相當於中四程度的中英文語文能力；及

(3) 懂操作電腦，熟悉使用一般應用軟件如Word、Excel。

職責:

(1) 分揀信件、包裹及郵品，並為郵包作簡單信號編碼；

(2) 點查、分發、接收及捆紮郵件、包裹及郵品；

(3) 操作機械人郵包分揀系統 / 機械揀信系統 / 郵務電腦系統；

(4) 一般文書及後勤支援服務，包括於電腦及電子手帳輸入資料及文件記錄工作；

(5) 協助處理倉務工作(視乎調配之崗位)；

(6) 協助跟進物業維修保養工程和設施管理服務，並處理查詢及投訴(視乎調配之崗位)；

(7) 執行戶外工作(如有需要)；及

(8) 執行其他由上司委派之工作。

聘用條款:

獲聘用者將按非公務員合約條款聘用，合約為期十二個月。視乎運作需要，合約屆滿的員工如工作表現良好可獲續約機會。

申請方法:

互聯網 X

郵寄✔️

(a)申請表格 [G.F. 340 (7/2023修訂版)] 可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站 (http://www.csb.gov.hk) 下載。

(b)親身把填妥的申請表格[G .F .340 (7/2023修訂版)]投入設於九龍九龍灣宏基街八號香港郵政大樓地下大堂的投遞箱；投遞箱開放時間：星期一至六上午八時三十分至下午六時(星期日及公眾假期除外);或

(c)以郵寄方式送達九龍九龍灣宏基街8號香港郵政大樓7樓人事及聘任組2。請於信封面上清楚註明「申請運作助理員(通宵更) / 運作助理員(通宵更)(空郵中心)職位」。

政府工【14.大學教育資助委員會秘書處-一級研究主任】

月薪：$62,895

截止日期 : 16/07/2024 23:59:00

+ 5

入職條件:

(1) 持有本港頒授的學士學位，或同等學歷；

(2) 在取得學士學位後，有至少五年全職擔任行政及／或管理職位的工作經驗。如申請人具有活動／項目管理的經驗，或具有處理公共研究撥款計劃及／或於政府及／或高等教育界別的工作經驗，可獲優先考慮；

(3) 具備優良中英文（包括普通話）書寫及口語能力。申請人須在綜合招聘考試兩張語文試卷［中文運用及英文運用］中取得「二級」成績，或具備同等成績；

(4) 具備良好的電腦知識和軟件應用技巧，包括中英文文書處理、試算表、簡報及數據庫管理；

(5) 具備良好組織能力、人際溝通技巧及表達能力；以及

(6) 能於壓力下工作、有強烈的責任感及能獨立工作。

職責:

(1) 就教資會研究評審工作及相關項目的推行提供行政支援，包括籌備評審小組及提供支援、與持份者聯繫、制定及執行指引及程序、協調顧問工作、籌備活動，並於研究評審工作的各階段執行相關職務；

(2) 統籌及聯絡各院校和評審小組，以處理和安排評核院校所遞交的研究評審項目及／或教資會／研資局撥款申請；

(3) 就落實各項政策或教資會／研資局推行的研究資助計劃提供行政支援，包括處理經大學遞交的研究資助申請、聯絡學科小組成員及外部評審員，以統籌研究資助申請的評核工作、在評審過程中提供相關的秘書處支援等，並就受資助項目的監察和評核工作提供行政支援；

(4) 為教資會／研資局轄下的工作小組及委員會提供秘書服務，包括學科小組成員的委任事宜、備存小組成員的利益申報、定期檢討小組成員名單等，並協助草擬會議文件、為研究資助計劃及教資會／研資局轄下的工作小組的相關會議及活動提供秘書處支援；

(5) 提供一般辦公室運作和人事工作上的行政支援，監督文書人員的工作，並處理一般辦公室行政及檔案管理事宜；

(6) 就研究生相關事宜提供行政支援；以及

(7) 履行其他受指派的工作。

聘用條款:

申請人如獲聘用，將按非公務員合約條款聘任，一般為期12個月。有關約滿後的續約事宜需視乎秘書處的服務需要，以及受聘者的工作表現及行為。

申請方法

互聯網 X

郵寄✔️:

(a)申請表格(G.F.340[(7/2023修訂版)])可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(b)申請人須把填妥的表格，連同一封以英文撰寫約三百字的求職信表明應徵此職位的原因，以及一份履歷表，詳細列明求職者所考取學歷，於各機構所擔任職位，以及現在及過往受聘職位的職責詳情（如適用），於截止申請日期或之前郵寄香港灣仔港灣道6至8號瑞安中心7樓教資會秘書處行政組（信封上最後的郵戳日期將視為申請日期），並請在信封面及G.F.340表格註明「應徵一級研究主任」。假如申請表格未填妥，或未有夾附求職信及／或履歷表，則不會獲考慮。