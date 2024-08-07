機場職員爆料「迪士尼代購」入禁區買完公仔唔上機！網民：好自私

都知道做代購能賺錢，但為了做代購又可以做到有多盡？近日有位自稱是機場職員在社交媒體爆料，表示有越來越多「代購」專程購買機票，入禁區購買迪士尼商品後不登機，浪費其他乘客時間以及機場職員的人力資源，意外引起眾多網民留言公憤，更提議樓主向入境處舉報。



Facebook討論區「我真係好鍾意迪士尼資訊分享群」截圖

近日有位自稱是機場職員在Facebook討論區「我真係好鍾意迪士尼資訊分享群」以匿名身份發文，表示機場迪士尼分店「會賣返幾個月前嘅倉底貨、公仔」，自己平日會接觸到不同航班，而近日就有不少內地人在入境前已經直接表示「淨係會入嚟迪士尼舖頭買公仔，唔會上機」，樓主表示他們浪費人力、時間，大大影響其他乘客及機場員工「究竟有冇人諗過，一個航班就係因為你哋，要花費多啲功夫，仲要入到嚟，扮冤枉嘅眼神，要同事帶你返出去禁區？」。

樓主表示亦有些更壞的情況經常發生，某部份內地人「直頭粒聲唔出」，在飛機上機前幾分鐘，機場職員不斷使用機場廣播提醒盡快到達登機閘口，「等架飛機閂門，先一袋二袋嚟到閘口，仲要問點解唔等自己」、「有冇諗過，你哋全機所謂嘅『同胞』就係等你一個，等到成架機差唔多要delay」，直指以上情況經常發生，希望「代購」們能夠檢點，不要影響其他乘客和浪費機場人力資源。

帖文引來許多網民留言討論，直指這些代購極度自私，「成個世界跟住佢哋轉㗎」、「你講都冇用，佢哋係唔會檢點啲，佢哋為咗錢點會有道德，只要佢係中國內地戶口唔係香港戶口，無限改簽都冇事，我哋知咗好耐，仲有啲人為咗呢樣嘢特登叫人去機場做禁區地勤」，亦有港人指出，買機票入禁區但不登機屬違法行為，「我記得以前入境處成日都捉香港人唔飛，可能而家捉咗大陸人又俾人話歧視啦」、「俾我就搵入境處，拎住咁大袋嘢、有晒動機，仲要唔止一次嘅話，其實告得入」。

樓主其後亦有再留言回覆網民問題，暗指「代購」走法律罅，「講嚟都冇用，佢哋會同入境處講，迪士尼條隊太長，自己冇睇時間，結果就Miss咗班機，結果只會比阿Sir/Madam鬧幾句就走人」、「機管局係負責管理機場，但係放人入同埋出禁區，就係入境處話事。一來，就算懷疑佢哋，佢哋驚嘅話就自然會上飛機，有時上海飛香港嘅航班，經常有幾個最尾落機，一定會攞住幾袋迪士尼公仔出嚟，好似走水貨咁。二來，入境處啲人見到佢哋拎住通行證，最多都會話佢哋幾句，跟住就會問佢哋有冇買個新機票，話多佢幾句就放人走，有次見過佢哋要帶去海關照x光機，始終佢哋冇買免稅煙酒，最尾都係放咗佢哋走」、「始終返大陸嘅機票比較平，有啲冇行李嘅，寧願買張新機票，再唔係，有啲航空公司就好啲，幾百蚊可以改到第二日機票」。

根據入境處法例，任何人士向入境處人員作出虛假申述或陳述，即屬違法。違例者會被檢控，一經定罪，最高可被判罰款港幣十五萬元及入獄十四年，協助及教唆者同罪。而根據《航空保安規例》，任何人除非隨身攜帶有效通行證，或由當局授權的通行證持有人陪同，否則不得進入或逗留禁區。一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁2年。