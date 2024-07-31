日本「賣春島」大洗底變愛情聖地！改名心型島單身女必去求姻緣

相信不少人都喜愛到日本自由行，更會自製攻略，探索不同地方。不過，日本部分小眾景點，過去竟然有不為人知的一面？日本集英社記者就實探「賣春島」，發現島上竟然大轉型，更成為「愛情聖地」？



圖片來源：志摩市観光協会

渡鹿野島位於近畿地方三重縣，由大阪出發車程+船程足要接近3小時路程，是當地的一個離島，周長只有7公里，島上更有養殖三重縣出名的「的矢牡蠣」(蠔)，但小島過往竟是「賣春島」？

渡鹿野島以往風俗產業興盛

渡鹿野島以往被叫「賣春島」，也被稱為「粉紅島」。在江戶時代，渡鹿野島是不可或缺的存在！當時不少船隻都會前往「下田」檢查站，而他們都會在島上稍作停留，以補充食水與柴火、或是在島上等待天氣轉好再出發。船員甚至會留下過夜，後來島上更有藝妓娛樂船員，也是當地風俗產業的前身。

風俗產業之後繼續發展，在全盛期時期80年代小島上竟有多達200個妓女，島上更有13間「置屋」（賣淫場所），更是旅行團的熱門選項。當時更因風俗產業帶動當地經濟，除了酒店與旅館外，更有遊戲機中心、彈珠機店、脫衣舞場等，更被稱為「小歌舞伎町」。妓女年齡由10幾歲到40幾歲都有，有部分是被中介或男朋友賣過去，而另外有一部分是因為借貸還不到錢而被迫賣淫，有妓女為逃出魔掌更會在深夜時分游水去對岸脫險。

疫情後賣春情況完全消失

在2000年後，日本全國風俗產業興起，渡鹿野島上的風俗產業急速衰落。2016年島上的「置屋」只剩下3間，妓女約只得20人，都是20多歲的東南亞女生或40-50多歲的日本女性，及後警方更嚴厲執法，在疫情三年間，賣淫產業在島上完全消失。現今島上不少酒店與旅館都已經廢棄，雜草叢生。

「賣春島」大洗底 驚變「愛情聖地」

政府面對逐漸廢棄的渡鹿野島，竟然出奇招，將「賣春島」改為「愛情聖地」！渡鹿野島航拍時看起來是心型，政府就以此為賣點，將島叫成「心型島」，更宣稱渡鹿野島可以保祐戀愛順利發展，吸引不少遊客。當地更有標明是「愛情聖地」的心型打卡位，溫泉旅館內更有神社，甚至可以在心型繪馬上寫願望。當地觀光協會更推出相親活動，大力推廣戀愛聖地。

集英社記者採訪島上遊客發現，不少人都不知道渡鹿野島的過去。有男人表示「老婆是在旅遊網站上發現『心型島』」，而老婆知道島上的過去後大吃一驚，更問他「沒關係嗎？」集英社記者也採訪了島上的商店店員，表示「最近幾年變化很大」，很多情侶、學生，甚至有一家人一同到島上觀光。

前往渡鹿野島

圖片來源：渡鹿野島 公式

如果從大阪難波出發，要先搭乘近鐵特急電車前往宇治山田，再轉車到鳥羽，然後要再轉一次車到近鐵鵜方駅，再搭巴士到渡鹿野島對岸，搭船前往渡鹿野島。路程都比較崎嶇，需時約2小時42分鐘。從名古屋出發就比較近，搭近鐵特急電車前往宇治山田只需1小時20分鐘，其他路線依舊，可以比大阪出發快25分鐘。

資料來源：集英社オンライン、bizSPA!フレッシュ、志摩市観光協会、渡鹿野島