中國男疑因1事倒兩樽沐浴乳入温泉 日本温泉發公告:學習入浴禮儀

日本稻村崎溫泉作為知名景點之一，吸引不少本地及國外遊客。然而近日網上流傳一則告示，指一名中國男子蓄意將沐浴露倒入污染浴池，事後更不顧而去，最後當局需清潔及更換溫泉浴池，惹來網民熱議。



日本稻村崎溫泉作為知名景點之一，吸引不少本地及國外遊客（Toho Shonan）

稻村崎（稲村ヶ崎）溫泉位於鐮倉市海邊，是市內唯一的天然溫泉，旅客可以付費進入泡湯，放鬆之外更可以欣賞到富士山及江之島景色。不過近日網傳館內新增了一則告示，引起網民注意。該告示以標明由Google翻譯成簡體中文，相信是溫泉店家以日文書寫再翻譯而成。內容寫道：「一名來自中國的顧客故意將兩瓶（2升）未稀釋的沐浴露放入浴缸，弄髒了浴缸。」

近日網傳溫泉館內新增了一則告示，指一名中國顧客故意弄髒浴池（網上圖片）

網上圖片

根據告示全文，事件發生在今年1月29日早上，一名中國男子懷疑違反溫泉入浴禮儀，沒有徹底沖洗身體便浸進泉水，或將毛巾放進水中。雖然有顧客見狀即時提醒，但有人卻因此惱羞成怒，更將大量沐浴露倒進天然溫泉中報復。事發後男子用英文向工作人員說自己「除了中文外不會說其他話」，並堅稱沒有做過後便迅速離開。

男子懷疑違反溫泉入浴禮儀，沒有徹底沖洗身體便浸進泉水（《湯道》劇照）

及後有顧客浸溫泉後感到不適，泉水亦已被污染，稻村崎溫泉不得已之下只能夠暫時關閉，以清潔及更換浴池。稻村崎溫泉提供的是碳酸氫鹽冷礦泉，相當珍貴，平成年代初期至今在世界上只有兩處泉源。這種泉水也是全世界濃度最高的溫泉之一，顏色呈金色，所以也有「黃金之湯」的美譽。現時稻村崎溫泉已在店內張貼中英文警示標語，亦呼籲國外遊客「務必閱讀公告板上的入浴說明，並學習入浴禮儀」。

稻村崎溫泉提供的碳酸氫鹽冷礦泉，平成年代初期至今在世界上只有兩處泉源（稻村崎溫泉官網）

有日本網民將公告貼於社交平台X並被廣傳至FB及連登討論區。不少香港網民經常到日本旅行，對此亦有感而發：「稲村ヶ崎温泉算係對外國人比較開放的溫泉，紋身/刺青（人士）可進，俾一條友玩爛真係多謝晒」，亦有人笑稱該名男子的行為已相當「禮貌」：「加沐浴乳咪算好，下次加屎加尿𠻹呀」、「無聽過有人會倒2公升沐浴乳入溫泉，Hi係Hi，都有品德修養」。

除此之外，有網民也指出日本人應以更強硬方式應對：「Covid之後啲遊客搞屎棍多如牛毛，除咗貼告示勸喻之外，佢哋（日本人）仲識做咩？就係貼更多告示，好似班搞屎棍會care你告示寫乜嘢咁，隔籬有個新加坡有辦你睇，極迅速應對惡意遊客，仲有冇新聞話中國遊客呢樣嗰樣？」

其實作為遊客，去到別國也應尊重對方文化及禮儀。以下為你介紹一些泡溫泉時的禮儀，去到日本就別失禮喇！

在進入浴池前，要先把身體清潔好，這是基本禮儀。（視覺中國）

1. 必須全裸日本人習慣是全裸泡浸，如果你真的很介意，建議你應預先找一些可穿水著的溫泉旅館，或者設有「貸切風呂」的私人風呂。

2. 泡浸前先洗澡使用公共浴池前，一定要在池外先把身體沖洗乾淨。如果你未洗淨就去泡溫泉的話，會被視為極之不禮貌的行為。

3. 請坐著洗澡沖洗的地方會放小凳子、小浴盆，更有一堆沐浴用品，如洗髮乳、沐浴露等。沖洗時必須要坐著，這樣洗澡水才不會噴到其他人。

掛湯就是先讓身體習慣溫泉水的溫度，記得毛巾不要沾到水裡。（視覺中國）

4. 大小毛巾有不同用途浴場會提供一條大毛巾和一條小毛巾，大毛巾是泡完用來擦身，小毛巾你可以拿來遮住重要部位走到浴池，但千萬不要把小毛巾放到溫泉水裡洗然後再擰乾，這是極不衛生又沒禮貌的行為。

用小毛巾把頭髮包起，就算長髮也不會沾到溫泉水了。（視覺中國）

5. 不可在溫泉水裡洗澡絕對不可在浴池內洗身和洗頭，更可不帶沐浴露及洗髮水在池內使用，溫泉水是共用的，請自重。

6. 頭髮不應碰到溫泉溫泉水只是用來泡浸身體，不應把整個人泡到水中。所以頭髮不應碰到溫泉水，不少人在泡浸時就用小毛巾包起頭髮。

7. 保持寧靜在泡浸時不要大聲喧嘩嘈吵，更不要在池裡游水或追逐，泡溫泉應該要保持寧靜。就算是聊天，也請將聲音放輕。

泡溫泉就應好好享受大自然與身心靈的釋放。（視覺中國）

8. 太飽太餓別泡浸在泡浸前可以飲用適量的飲品，以免缺水，但應避免飲用含酒精的飲品，以免在泡浸時血壓急升，這會容易發生摔倒或溺水意外。

9. 紋身者不招待許多露天溫泉仍不招待紋身人士，如果你有紋身，請考慮使用私人風呂。

10. 不應亂加冷水就算溫泉水很熱你受不了，也不應擅自加入冷水，溫泉水不是只有你在使用。

11. 眼睛別亂看泡溫泉時大家玉帛相見，但千萬別盯著別人的身體看，尤其是有殘疾的人。