KOL分享日本「租借男友」全過程　這價錢已經可以抱抱道別

來自台灣的攝影兼彩妝博主@imyusyuan（Yu syuan 小喵）早前在IG上分享了自己在日本體驗「租借男友」的全過程，不僅詳細講述了體驗感受，還貼心附上了全網「跪求」的鏈接與服務價格，瞬間引發網友們的熱烈關注。



在她發布的影片中，小喵又前往韓國體驗了「租借男友」服務，吸引粉絲們高度期待她的後續影片~

台灣KOL帶你深入了解日本「租借男友」服務

來自台灣博主小喵不久前在IG上分享了自己在日本體驗「租借男友」的全過程（IG@imyusyuan 影片截圖）

根據@imyusyuan分享的日本體驗影片，她介紹了兩家提供「租借男友」服務的網站：「戀かれ」&「Cattleya」，最終她選擇了後者。在平台上選定合適的「男友」人選之後，可以通過社交平台與對方聯繫，不同平台提供不同的付款方式，而小喵選擇的可以在見面時直接現金支付。她進一步透露，租借費用大約為每小時3000至10000日圓不等（大約159港元至529港元），且服務時長至少為兩小時起跳。值得一提的是，網站會為「男友們」設立排名，並附上個人簡介，方便用戶了解更多訊息，包括興趣愛好、語言能力等，以便選擇最符合的陪伴對象。

小喵在影片中也提到，「租借男友」服務的互動基本上都是純純的情感互動交流，且有些「男友」為了更好地了解顧客，會在見面前主動聊天，增進彼此的熟悉感。由於每位「男友」的服務風格各不相同，因此可能需要幾次嘗試，才能找到最適合自己的。在她的第一次「租借男友」體驗中，小喵通過「Cattleya」平台選擇了排名第一的「男友」。預約後，他們會先溝通約會上的行程安排。見面時，這位「男友」也先禮貌地詢問是否可以牽手，還會貼心詢問對方理想中的約會類型~

在為期兩個小時的約會中，他們一起賞櫻、逛街，「男友」還主動推薦了自己喜歡的零食。小喵對這次體驗印象深刻，讚歎日本的「租借男友」服務十分細緻，對方不僅貼心，還主動幫她拿東西、時刻關心她的安全，並且很擅長找話題，整個過程沒有絲毫尷尬。在約會的最後，「男友」還會温柔地抱抱道別~

小喵男友「租借女友」服務體驗

小喵的男友也在當地體驗了「租借女友」的服務（IG@imyusyuan 影片截圖）

值得一提的是，日本不僅提供「租借男友」服務，還有「租借女友」服務，且小喵的男友也在當地體驗了「租借女友」的服務。對於這兩種服務，小喵總結道「男友」通常會比較主動，而「女友」則更注重情緒價值的提供，能夠讓人感到非常有趣和放鬆。她還特別提到，雖然女生可以選擇「租借女性」陪伴，但男生則不能「租借男性」服務。至於女生與女生的約會，行程通常都是比較輕鬆自在，可以一起逛街、吃飯，彷彿和閨蜜一同度過愉快時光~

相關文章：扭蛋扭出陌生人證件相？KIJIN CLUB搞笑創意 還有「相睇」相版本

在她最新發布的影片中，小喵前往韓國體驗當地的「租借男友」服務，影片中她記錄了整個過程的感受和互動。隨着這期影片的發布，越來越多網友開始關注，並且期待她接下來會帶來更多的後續內容影片，大家都迫不及待想要知道更多的服務詳情~

相關文章：4成日本女生不穿胸圍出門？年輕人勇於打破社會規範：舒服才重要

【本文獲「Goody25」授權轉載。】