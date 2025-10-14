港人遊日本呻受氣：日本人越來越無禮貌　車廂內1行為捱當地人罵

日本一向是香港人的旅遊勝地，但由於兩地文化與生活習慣的差異，某些遊客行為可能會對當地居民造成困擾，而文化差異引發的爭議都時有發生。近日，有網民發文聲稱自己在日本乘搭地鐵時，只是自然地傾計、睇YouTube片，且都唔大聲，卻遭到一名日本當地乘客上前怒斥指責。樓主對此感到極度不滿，反批日本人「越來越冇禮貌」，認為自己在地鐵上遭受了不必要的氣，引起網民熱議。



連登截圖

近日有網民在連登發文，分享自己在日本的「受氣」經歷。他聲稱在日本地鐵車廂內與同行的屋企人「好自然傾下計講下笑」自問唔大聲，同埋用手機正常聲量睇YouTube片的情況下，遭到一名當地日本人上前指責怒斥，叫樓主「quiet」，令他感到日本人「越來越冇禮貌」，質疑現時日本的公共禮儀大不如前，並指該名日本人「影響我全日心情」。

但帖文反應未如樓主預期般出現支持聲音，反而引來大量網民一面倒的反圍攻。好多網民一針見血地指出，在乘搭公共交通工具時保持安靜是到日本出行的基本禮儀，樓主口中「好自然」的行為，在當地人眼中正是擾亂公共秩序的大忌。對於樓主抱怨被斥責後「影響我全日心情」，有人炮轟「有錢去旅行無錢買耳機？公共交通工具當自己屋企？仲話人影響你全日心情,分分鐘成車人都比你影響咗」，更有網民表示「求樓主唔好再去日本得唔得」，認為樓主的行為「影衰晒香港人」，網民普遍認為，樓主無視當地文化，事後也沒有自我反省的態度，讓香港旅客的形象受損。

（kenny-kuo@Unsplash）

一直以來，日本都是個禮儀為重的國家，日本地鐵車廂安靜乾淨一直都給遊客留下深刻印象，但許多與其相關的禮儀和潛規則，可能在其他國家並不常見。為了避免在旅日期間，因文化差異而做出不尊重當地人的行為，在出行之前事先了解清楚也是十分重要的，不妨可以看看以下幾條在搭乘日本地鐵時的注意事項。

1. 將手機設為靜音

在日本搭乘地鐵時，維持安靜是乘客必須嚴格遵守的禮儀。許多人在公共場所會直接接聽電話來電，但在日本人眼中，這卻是極為幹擾他人的行為。由於日本電車內通常極度安靜，乘客普遍會被要求將手機設為靜音模式。同樣，如果想在車廂內聽歌或睇YouTube，務必使用耳機，且避免與身邊同伴大聲交談，以尊重車廂內保持靜謐的文化氛圍。

2. 等車時要按指示排隊

（johnny-ho＠Unsplash）

日本地鐵月台十分有序，乘客需要遵守候車規範。月台地面通常會清楚劃分等候位置與排隊方向，甚至有些站點會精確標示下一班乃至下下班列車的停靠點。乘客上車前要認真確認乘車時間和車種，依照指示排隊，切勿插隊。

3. 上落車要禮讓

在日本乘搭交通工具，乘客必須遵守先下後上的禮讓原則。有需要上車的乘客要確保上車時動作俐落，避免在車門口猶豫不前，造成後方乘客的不便。當車輛抵達停靠點並開門後，乘客才會起身準備下車，因此切勿車未停靠好之前站在車門前等開門，以免造成他人反感。

4. 女性專用車廂

（tokyometro）

日本多數鐵路公司都設有「女性專用車廂」制度，讓婦女及兒童、身心障礙人士使用。在關東地區是分時段限制，而關西地區則是全日列為專用車廂。所以在乘搭地鐵前要留意月台地面或車體上是否有「女性專用車」的明顯標示。

5. 在車廂內飲食

關於飲食，日本鐵路公司關於飲食的規定各有不同，建議乘客乘搭前自行確認規定。儘管大多數電車沒有明文禁止飲水或吃少量零食，但所有乘客都必須秉持不造成他人困擾的原則，應避免在車廂內享用氣味過重的食物，此外，當車內人潮擁擠時，也建議盡量避免飲食。但對於不熟悉日本文化的外國旅客而言，最保險的做法是等下車後再享用餐點，以免引來其他乘客的不愉快。

6. 盡量避免在車廂內妨礙他人

在乘搭日本交通工具時，上車入座要注意收好雙腿，避免張開過大、伸進走道，或將腿部向前或向側邊擺動，以免妨礙其他行走或鄰座乘客。同樣，在閱讀書報或使用手機時，手肘應盡量內收，避免誤觸身旁的人。而背著背包的乘客在上車前應將背包反背於胸前，這不僅能減少佔用空間，也是避免碰撞到他人的入鄉隨俗做法。隨身物品較多時，也可以多加利用車廂內的置物架。

7. 「博愛座」的禮讓文化

（tokyometro）

日本鐵路公司在車廂內都設有「博愛座」（或稱優先席，Yusenseki），這類座位是專門為有需要的人士預留。乘客須將這些優先座位禮讓給特定群體，包括銀髮長者、行動不便者、身體內部障礙者、孕婦，以及攜帶嬰幼兒的乘客。在日本，即使車廂擁擠，一般乘客也應避免佔用博愛座，體現對這些群體的尊重與關懷。