日本後生仔新朝聖地！東京深大寺TikTok爆紅　居民：以為去了原宿

不少香港年輕人都熱愛來東京食玩買，那當地的日本年輕人放假時又去哪裡朝聖?有日本傳媒報道，位於東京調布市，有1300年歷史的深大寺，近年迅速變身為年輕世代追逐的「新潮聖地」，參道和蕎麥麵店座都無虛席，更有日本人指人流之多誤以為去了原宿！



（gotokyo）

寺廟熱鬧得像「原宿」

深大寺是東京歷史第二悠久的寺廟，僅次於淺草寺，過去一直以其靜謐舒適的環境和清涼蕎麥麵聞名，人們到寺廟參拜所求的是平安順遂的解厄或是美好友善的結緣。但根據近日 TBS 資訊節目《THE TIME》報導，從 2024 年左右深大寺開始爆紅，比以前多了近10倍訪客量，遊客更大多是年輕人，連當地甜品店『あめや (Ameya)』的第三代老闆大前智子也說首次見這情況：「大家都驚訝地說『簡直像原宿一樣』。」

當地人都驚訝形容「簡直像原宿一樣」。（TBS NEWS）

TikTok 大流行惹人流

深大寺成為年輕人打卡聖地。（TBS NEWS）

為甚麼日本年輕人會突然愛上遊深大寺呢？節目訪問了在場的年輕遊客，他們表示是因為「「自然界隈」（在大自然景色中打卡)在SNS很流行」、「 TikTok 上超級流行」、「大約半年前突然爆紅，我也去了」、「想從心底獲得療癒！想看看『都市中心感受不到』的美好景物」。

深大寺除了因『打卡』需求在Tiktok上爆紅之外，其便利的地理位置也備受稱讚。距離新宿僅需約40分鐘車程，遊客便能遠離都市喧囂，享受一趟安靜、療癒的『小旅行』，因此大受歡迎。

「自然界隈」在日本年輕人中很流行。（TBS NEWS）

各式商鋪大排長龍

深大寺不僅有眾多美景供遊客打卡，更巧妙地集結了茶屋、地道清涼蕎麥麵等在地美食，以及陶藝體驗等特色手作活動可以體驗，非常受到年輕人喜愛。當中參道上的陶藝店『むさし野深大寺窯』，從早上 9 點半便有40 多位年輕人排隊。在這裡，客人可以在陶器上繪圖，再將其放入火中燒製，大約 20 分鐘即可完成。

深大寺的陶藝手作體驗大受年輕一代歡迎。（TBS NEWS）

節目中也透露，因為深大寺擁有豐富的湧泉水資源，自古以來蕎麥麵也是當地名產之一，周邊有 18 家蕎麥麵店林立。其中，創業超過 60 年的蕎麥麵店「深大寺八起」前就擠滿了年輕人，店內敷地內有一個池塘，旁邊有慢慢轉動的水車，客人可以一邊欣賞景色一邊享用蕎麥麵。

深大寺內大熱的蕎麥面店。（TBS NEWS）

爆紅帶來巨大環境壓力

儘管深大寺因年輕世代而熱鬧起來，但另一方面突如其來的人流，會破壞當地居民寧靜的生活。深大寺僧侶岩田真精也表示，「這是一件非常值得高興的事。但相對地，也出現了垃圾和噪音等問題，希望大家能遵守禮儀，愉快地來寺廟參拜。

寺中僧侶希望大家能夠遵守禮儀，愉快參拜。（TBS NEWS）

資料來源：TBS