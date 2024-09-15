中秋節｜嫦娥跟吳剛咩關係?玉兔搗藥另有真相?一文睇清主角關係圖

一年容易又中秋，這個佳節的傳奇人物和事都特別多，大家聽得最多的是「嫦娥奔月」，之不過以下的進階版問題你也未必識答。嫦娥的丈夫是誰？她跟吳剛是什麼關係？為何玉兔會在中秋節佔一席位？《開罐》就為大家拆解當中的迷思。



相傳帝堯統治時天上出現了十個太陽，力大無窮的后羿為拯救百姓射下了九個太陽後，成為了民族大英雄，並娶了美麗善良的嫦娥為妻。有日后羿得王母娘娘賞賜不死靈丹，交由嫦娥保管。陰險小人蓬蒙趁后羿離家迫嫦娥交出靈丹，嫦娥不欲奸人得逞，把心一橫吞下靈丹，頓時身體變輕，直奔月上的廣寒宮與后羿分離……此為「嫦娥奔月」的淒美版本。

「嫦娥奔月」的故事家傳戶曉，原來還有暗黑版本。(視覺中國圖片)

迷思1. 嫦娥形象大崩壞？

正當大家讚賞嫦娥捨身為人的勇氣時，恐怕嫦娥的真面目會令大家跌破眼鏡。東漢高誘為《淮南子》作的註解中明確指出「姮娥，羿妻也。羿請不死之藥於西王母，未及服之，姮娥盜食之，得仙奔入月中，為月精也。」作者的用字之重可見他多麼不屑嫦娥的行為，「盜」一字直接道出嫦娥其實是個小偷，背叛夫夫后羿之餘，還盜取他人財物。中秋小知識: 姮娥即嫦娥，改姮為嫦是漢人為了避漢文帝劉恒的忌諱。

吳剛年復年、日復日地伐樹，可惜徒勞無功。(網上圖片)

迷思2. 嫦娥跟吳剛的關係

嫦娥跟吳剛......他們只是鄰居關係。傳說漢朝時吳剛是一位沉迷仙道的樵夫，他每天醉心學習升仙之術，把樵夫的工作放在一旁。玉皇大帝得知後決定要給他教訓，把他帶到月亮上的廣寒宮跟他說只要伐掉桂樹就能修道升仙。吳剛不知道這棵桂樹是會不斷自我癒合，於是他便年復年、日復日地伐樹。

等等！為什麼整個故事都沒有嫦娥的戲份？猜想大家都被中秋的美好氣氛迷住了，以為他們之間會有一條感情線。其實二人就好像平行時空一樣，並沒有交集，只是大家剛好住在廣寒宮而已，極其量只是鄰居的關係。

而嫦娥跟吳剛勉強有關連的地方，可能就是在唐明皇的《霓裳曲》裡，因為此樂曲是唐明皇聽吳剛身邊的蟾蜍和白兔所奏，樂曲中也描寫了嫦娥織錦的畫面，兩個人的關係，僅此而已。

玉兔搗藥的故事是中秋節三大傳說之一。(痞客邦PIXNET 網上圖片)

迷思3.玉兔搗藥又關嫦娥事？

大家有沒有發現嫦娥的身旁常出現一隻玉兔？原來這隻玉兔大有來頭，傳說中有三位神仙下凡向狐狸、猴子及兔子乞食，當中只有兔子交不出食物。牠打算跳進烈火當中犧牲自己當食物神仙們大受感動，把兔子送到廣寒宮，成了玉兔每天與嫦娥相伴並搗製長生不老藥。

玉兔是嫦娥的化身？關於玉兔的傳說又有另一個版本，相傳嫦娥奔月惹怒了玉皇大帝，所以每到中秋月圓之夜嫦娥便會化成玉兔，而且要為天神搗藥以示懲罰。