京城怪物第二季｜4大賣點懶人包　朴敘俊韓韶禧再續橫跨78年虐戀

【京城怪物第二季／京城怪物2】Netflix韓劇《京城怪物》由朴敘俊、韓韶禧兩大人氣明星主演，結合歷史、驚悚、科幻、愛情等元素，講述一段在日本殖民末期，揭開恐怖人體實驗產生駭人怪物的驚人真相！



第二季將會把時間線拉到現代，延續仍然沒有消失的異形危機。以下就來介紹第二季的亮點！

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《京城怪物》第二季亮點1：歷史科幻劇集

歷史科幻驚悚韓劇《京城怪物》在去年底播出後獲得極大迴響，還一度登上Netflix全球排行榜前三名。故事背景設定於日本殖民時代的最後一年，日軍默默研發的生化怪物，除了帶出殘忍的人體實驗與草菅人命的惡行，也帶出抗日組織等待黎明前的黑暗與人性的背叛與掙扎，再加上大量的動作戲與特效，是一部備受期待的話題劇集。

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《京城怪物》第二季亮點2：時代美學

此外《京城怪物》也呈現出1940年代的獨特時代美學，從朴敘俊的復古西裝、韓韶禧從中性打扮到古典美洋裝，都讓人看得目不轉睛，雖然後來他們為了臥底都穿著髒髒的軍服，不過建築、街道、餐具、器物都有所可考究，尤其是朴敘俊飾演開當舖的男主角，更有著許多珍奇收藏。第二季把時間線從40年代搬到現代，也讓人好奇美術呈現上會有怎樣的變化。

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《京城怪物》第二季亮點3：戰後的世界

《京城怪物》第一季的結尾，張泰尚（朴敘俊飾）、尹采玉（韓韶禧飾）與愛國團總算對殖民者成功採取報復行動，但最後兩人也在面臨敵軍的追殺，並在怪物母親的觸手誤擊下不得不迎來生死分離的局面。從預告中可見接下來會帶到韓國戰後的世界，張泰尚的後續際遇，和尹采玉的生死之謎也是接下來會揭露的重點。

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《京城怪物》第二季亮點4：78年後的重逢

相較於第一季以因貪念而生的怪物切入社會的不同樣貌，呈現 1945 年混亂之春的黑暗壯麗，第二季則帶領觀眾來到2024年的首爾。主角朴敘俊和韓韶禧睽違78年後，在早已物是人非的首爾重逢，並再度激出強烈火花，加上隨著時代似乎更加進化的「納人」、不同以往的動作戲碼，以及李茂生、裴賢成等新面孔的加入，讓人期待這段跨越時空的生死虐戀會如何收尾。

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