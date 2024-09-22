Disney+來自地獄的法官｜朴信惠演活惡女　金雅永揭私下暖爆行為

韓國女神朴信惠帶著新戲《來自地獄的法官》（9月21日在Disney+播出）回歸，飾演「惡女」法官，以惡制惡將犯人關進大牢。



她19日出席戲劇發布記者會，坦言「戲劇接檔《好搭檔》說沒有負擔是假的」，她選擇平常心面對。

戲劇在冬天拍攝，同劇演員金雅永也在活動上透露她的美談，曝光朴信惠心善的一面。

金雅永（左一）透露自己沒有冬天拍攝的經驗，當時朴信惠主動關心她：「有穿發熱衣嗎？」於是把自己的送給她穿。（IG@ssinz7）

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《來自地獄的法官》早在冬天開拍，主演朴信惠的暖行因此被公開。同劇演員金雅永透露自己沒有冬天拍攝的經驗，當時朴信惠主動關心她：

有穿發熱衣嗎？

於是把自己的送給她穿，朴信惠的溫暖之舉至今令她難忘，稱讚朴信惠為人灑脫：

就連我們聚餐的時候，前輩就像是豪爽又酷的姐姐，讓人很尊敬她。

朴信惠（IG@ssinz7）

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朴信惠與電視台SBS很有淵源，時隔8年再以《來自地獄的法官》回歸SBS戲劇，過去她所參演的《天國的階梯》、《原來是美男》全是SBS作品，她坦言：

隔了8年再回到SBS，說沒有負擔是假的。

加上戲劇接檔神劇《好搭檔》，自然壓力倍增。

要拿出像《好搭檔》的好成果確實有負擔，但不是所有事情都能隨心所欲，我會自然地接受結果。

朴信惠這次透過「惡女」形象回歸，以平常心面對新戲播出。

《來自地獄的法官》9月21日在Disney+獨家播出。

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池承炫演活偷腥尪的惡行惡狀，成為新一代國民渣夫，還為此錄影向觀眾道歉。（ksd-i.com）

池承炫演活偷腥尪的惡行惡狀，成為新一代國民渣夫，還為此錄影向觀眾道歉。（ksd-i.com）

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《好搭檔》由張娜拉飾演女主角（《好搭檔》劇照）

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