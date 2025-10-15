日本「手指包退熱貼」助眠爆紅　網民讚有效！醫師提醒2類人勿試

你是否一到深夜，就在床上翻來覆去都無法入睡。最近，在社交媒體上掀起一股助眠新浪潮，將退熱貼貼在小指上就能幫助快速入眠。有網友驗證此方法的神奇功效，更有中醫指這個方法與手指經絡密切相關，這個聽起來十分無厘頭的方法，到底是拯救失眠的好幫手，還是純粹只是心理作用？



近日，有日本網民分享將退熱貼貼在尾指上有助眠神效的小妙招，聲稱她與伴侶貼上之後睡眠質量都變好，並且強烈建議網民嘗試這個方法。影片一出，立即引起眾多人效仿。

網民分享「退熱貼貼尾指」助眠小妙招（asu__kurashi@IG）

網民實測評價兩極分化

許多網民親身測驗後分享，在尾指上貼退熱貼比往常入睡得要快，而且睡醒沒有困倦感，甚至有人睡過頭，形容為「貼完睡到不知天地為何物」、「一合埋眼就一覺瞓到鬧鐘醒，都唔知幾耐冇試過呢種咁美好嘅感覺」、「昨天凌晨四點才睡，9點直接神清氣爽自然醒」。同時也有網民發現，只貼右手比左手助眠效果更好。

但也有部分網民表示，嘗試後效果不明顯，質疑這可能只是心理作用。「一樣入睡困難、一樣睡眠中斷、一樣睡得超淺」，也有人表示體驗感不佳「一點都不好睡，還覺得好冷很不舒服」。

去咖啡因咖啡更健康？美國研究揭驚人發現：患1類癌症風險倍增

中醫揭秘「降溫助眠」背後原理

有醫藥護理及中醫服務的連鎖店也在網上發文，其中醫師分析其背後的原理，指從中醫經絡學上看，尾指與心經有關。失眠問題往往歸根與心火太旺，在尾指上貼退熱貼，利用物理降溫，能起到溫和清心火的作用，有助心神安寧，心情放鬆，更容易進入睡眠狀態。有實測結果顯示將退熱貼貼在右手效果更好，這是因為降低右手心經溫度，可以將陽氣「收斂」入陰。當陰陽平衡，自然能夠快速入睡，並提醒退熱貼貼在尾指任何一段都可以。

（hkwatsons@Threads）

5大常見「春夢」背後含意曝光 夢見前任愛愛=空虛 陽痿意思係..

而香港註冊中醫師李廣冀醫師向《開罐》表示，失眠在臨床上的確是一種比較難以醫治的病症，部分人長期失眠，不想依靠安眠藥入眠，也無法負擔每日食中藥助眠，所以用退熱貼貼手指的偏方可能會有一些作用。在中醫理論，有一些安神的穴位是在尾指的手少陰心經上，如神門穴。貼退熱貼可能會令手指降溫，對於陽不入陰、虛煩的人，有一定輔助作用。但有些人因氣血不足而失眠，本身手冰腳凍，貼退熱貼可能會更加不適，更加影響入睡。所以李醫師認為這個方法基本是心理暗示療法，起到一點安慰劑的效果。

李廣冀醫師