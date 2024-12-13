Moschino連芹菜、法包都係造型一部分？盤點7款千奇百怪精品手袋

這個世界終於癲成了我喜歡的樣子了～



必須說，時尚是件非常有趣的事情，只要有心、有創意、有爸爸（這個我們開玩笑），任何東西都能變成時髦的手袋，現在就讓小編為你整理一下，近期各家品牌推出的那些造型奇特的包款吧～雖然他們的容量可能什麼東西都裝不了，但是沒關係，漂亮就是無罪！（笑）

食物動物都可以做手袋靈感？Moschino出法包、芹菜手袋，LOEWE甚至有抹香鯨，近期7款奇特造型手袋盤點（點擊放大瀏覽）▼▼▼

法包、芹菜都變手袋 盤點近期7款造型奇特手袋 部分1:1還原超逼真（01製圖）

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1. Moschino Baguette bag

對的，你沒有看錯，Moschino就是把長法包Baguette變成了手袋囉～真心1:1的製作出象徵法國精神的法棍包，根據官網的介紹，他們為了完美重現長法包的美好，特別使用了具有立體效果的印花效果，就是要以假亂真，讓別人看了口水直流。

屬於長方形手拿包的它，也是可以把整條麵包，不對，整個手袋打開來放東西，具品牌的想法，他們是說，該手袋呼應無憂無慮的奢華～

Moschino Baguette bag，USD 1,205，折合約$9,360港元



2. Moschino Rosetta bag

只有一個法棍是不夠的，所以Moschino也加碼推出了義大利傳統麵包Rosetta造型手袋，圓滾滾的外型，看起來真的很好吃。

Rosetta手袋還採用3D圖形設計精心打造每個細節，打開之後也能放下一些，如耳機、唇膏、零錢這類的單品，最棒的一點，是它還有搭配金屬鍊條，你想要肩背、手拿都可以的！

Moschino Rosetta bag，USD 840，折合約$6,530港元



3. Moschino Sedano Bag

在IG上掀起眾多歐美網紅爭相開箱的手袋，就是Moschino的芹菜袋啦！從上面的芹菜葉、芹菜莖由白轉綠的細節，通通做好做滿，光是看圖片，都能聞到濃濃的芹菜味了。

Moschino就提到，為了要能完美做出一個芹菜袋，他們使用了立體效果數位印花，上面的葉子、樹枝都是經過精心手工製作，有兩種綠色色調，就是希望能打造出深度、和諧和真實感（到底為什麼要那麼認真！！！）其獨特的造型代表了Moschino不羈精神的象徵，喔！對，他們有強調，這款手拿包，可是參考真實「芹菜」照片的數位印刷的。

Moschino Sedano Bag，USD 4,470，折合約$34,700港元



4. JW Anderson VICTORIA SPONGE CLUTCH

JW Anderson也有推出這款英式傳統維多利亞蛋糕手拿包，有看到它精細的蛋糕夾層了嗎？多麼用心、多麼好吃（？）手袋的頂部有磁鐵開口，也自己幫蛋糕夾層作加料。

你想想，有什麼時候能夠直接手拿蛋糕，又不用擔心手會髒掉？真的要謝謝JW Anderson完成吃或的夢想（有嗎？）補充說個，手袋下面也有JW Anderson的壓紋標誌。

JW Anderson VICTORIA SPONGE CLUTCH，$7,850



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5. JW Anderson PIGEON CLUTCH BAG

既然都提到JW Anderson了，就不能錯過那個讓全網陷入尖叫的鴿子袋啦！直接使用3D列印所製成的鴿子手袋。

可以說是360度零死角，握在手上的時候，也是有股莫名的踏實感，只要把牠的翅膀掀開來，就可以把東西放進去。

JW Anderson PIGEON CLUTCH BAG，$7,100



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6. LOEWE Whale bag in soft grained calfskin

LOEWE在今年也推出了非常可愛的抹香鯨袋～直接讓人聯想到了海洋世界，這款手袋也是重新詮釋LOEWE的經典動物設計，小提醒，目前它在官網上已經缺貨，心動想買的話，真的需要緊盯官網。

LOEWE Whale bag in soft grained calfskin，$11,700



7. LOEWE Large Elephant bag in classic calfskin

要說有哪款手袋，造型獨特又稱霸多年且歷久不衰，LOEWE的大象袋絕對是靈魂代表！不只推出了這款使用經典小牛皮製成的大象袋，還延伸推出了大象頭的手機袋，讓人感受到大象的超強魅力。

LOEWE Large Elephant bag in classic calfskin，$19,500



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