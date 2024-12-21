冬至開運｜專家教簡單做一事　催旺2025年運程：不做運勢恐難提升

今年冬至為12月21日，台灣命理專家柯柏成分享，在今年的交節氣晚間的23時，至隔天凌晨的1時進行靜坐冥想至少15分鐘，能為來年的開運集聚能量，若無法做到，至少讓自己在晚上23時之前入睡，不僅能恢復元氣，同樣也能開運。



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柯柏成在Facebook Page發文表示，今年的冬至交節氣時間為12月21日下午17時20分20秒，農曆十一月廿一。柯柏成說：

「由於今年的交節氣是在下午的17時20分20秒後，因此建議在晚上的23時至隔天凌晨的1時進行靜坐冥想至少15分鐘，可以讓自己獲得天地宇宙的一陽來復，為來年的開運集聚能量，道家傳說這個時間點的靜坐冥想功效更甚於累積一年的力量。」



如果是不習慣靜坐冥想的民眾，也可以念佛持咒乃至於誦經都是非常理想的。

若上述動作都做不到的，柯柏成表示，至少可以讓自己在晚上23時之前入睡，這個時間點睡眠的功效也可以讓自己迅速恢復元氣，開運方法簡單到什麼都不做，只需要這個時間點去睡覺還辦不到的話，可以見得來年的運勢應該就比較難以有效提升。

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柯柏成說，今年冬至的亥時，晚上21時至23時在奇門遁甲裡為難得的日月並行格，如果有需要考試、升官、求職的朋友，可以在這個時間點於家中或書房的東方擺上已開光的文昌塔或文昌筆，可以一直放著到明年放榜、錄取，對於增強考運有相當顯著的效果，其實文昌不僅僅限於考試使用而已，做業務的朋友也可以試看看，年底前催動一筆大訂單讓自己的獎金倍增也是相當有效果的。

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