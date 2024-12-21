日本妹常用4種頸巾繫法+造型　秋冬保暖必學技巧　點亮穿搭層次

天氣寒冷的時候，外出穿搭選擇不禁讓人超燒腦，尤其冬季服飾單品普遍材質較厚，希望穿得暖又擔心身形比例不佳嗎？



此時不妨嘗試以圍巾為搭配，利用多元圍巾花色與不同圍巾打法，不僅可以提升保暖度之外，還能為造型注入一股注目的層次焦點，想知道圍巾有哪些圍法推薦的話，本篇特搜4種圍巾混搭方式一定要收藏！一起從以下日本女生經常使用的圍巾圍法，讓冬日風格打造令人為之一亮的日系暖感焦點。

冬季造型以圍巾打造保暖注目層次，必學圍巾混搭術4種推薦（點擊放大瀏覽）▼▼▼

日本女生秋冬4種頸巾繫法穿搭術（WEAR@muratarinko；01製圖）

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LOOK 1. 圍巾掛在單側肩膀

想製造隨性慵懶的穿衣風格時，將圍巾隨性披掛在單側肩膀，以一圈纏繞的方式，便能瞬間帶來暖度的率性印象，另外如果擔心披掛圍法會容易掉落的話，不妨偷偷將圍巾打結，讓造型不踩雷同時擁有理想穿搭效果。

LOOK 2. 圍巾中間打結

進階版的圍巾圍法，推薦先把圍巾繞在脖子上，並將剩餘圍巾兩側在中間打結，此圍法是日本女生最常見的造型之一，不僅看起來保暖度十足，也讓衣著重點更加凸顯，不論混搭毛衣或大學TEE都很好看。

LOOK 3. 圍巾斜邊套著

除了打結的圍巾圍法之外，有著相同巧思的斜邊圍法，秘訣在於先把圍巾對摺後再繞在脖子，再將圍巾尾端套在另一側裡面，刻意抓出斜邊線條，讓圍巾造型擁有多變風格樣貌，服飾單品可以選搭開襟衫或長版大衣，將圍巾置於外套上，充滿高級感的搭配方式，讓你看起來優雅又時髦。

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LOOK 4. 圍巾直接披在肩膀

圍巾不僅可以保暖，其實還能為整體注入一股大氣印象，比如將圍巾披在肩膀，利用圍巾的垂墜度，使走路時擁有飄逸感受，看似不禁意卻具巧思的圍法，展現街頭時尚氣息，或者選用連帽設計圍巾，營造專屬魅力的日系個性。

冬日以圍巾點亮衣著層次印象

以上推薦4種圍巾打法，讓圍巾造型一點都不無聊，透過不同的纏擾與打結，便可創造出多變圍巾穿搭，一起在寒冷冬日裡，展現層次豐富的衣著視覺吧。

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