日本熊襲13死破紀錄！破解8個熊的迷思　誰是天敵？智商有幾高？

今年日本野熊襲擊人類事件高發，從北海道到本州，熊隻活動範圍已經深入到人類社區，今年最新累計暫時13人亡，成為旅遊和生活的一大隱患。人類往往對熊的生理習性有很多誤解，而這些誤解，隨時可能成為致命的陷阱。在去旅遊之前必先要掌握以下這些顛覆認知的熊隻冷知識，才能有效避險，確保旅途安全。



冷知識一：日本熊有兩種

日本的原生熊類有兩種，而且分佈區域明確。一種是主要分佈在北海道的棕熊，體型龐大，體長150至280公分，體重會因不同區域或季節變化而有所不同，成年雄熊的體重約在130至550公斤，成年雌熊的體重約在80至250公斤，是日本體型最大，攻擊性最強的熊種。另一種是亞洲黑熊，身長110至190公分，雄熊的體重約在60-200公斤，雌熊的體重在35至140公斤左右，胸前有一道顯眼的白色月牙紋。牠們分佈在本州地區、四國還有北海道部分地區。

冷知識二：哪個種類的熊最兇

雖然日本沒有北極熊，但若論全球熊界「兇猛排行榜」，結果可能會出人意料，因為北極熊絕對是榜首。牠們身披雪白皮毛，圓潤的外型使其看上去十分可愛、無害，其實牠們是巨型食肉猛獸，不僅擁有熊類中最大的咬合力，更因為棲息地缺乏植物，會主動將人類視為潛在的獵物，極具掠食性。

在日本，棕熊是北海道地區的霸主，體型巨大、攻擊性強，被視為日本最危險的熊種。至於體型較棕熊小的亞洲黑熊，雖然性情膽怯，但在保護幼崽或近年因食物短缺下山時，同樣具有不容忽視的攻擊能力。

熊在戰鬥中會習慣性地咬住對手的嘴部以達成窒息的目的，而攻擊時通常會先使用熊爪拍擊，造成的傷口往往是混合型的，既有熊掌巨大力量造成的「鈍性創傷」，也有銳利熊爪造成的類似刀刺的「急性創傷」。這種傷害的傷口比一般的傷害更深、更複雜。

北極熊（Hans-Jurgen Mager@Unsplash）

冷知識三：食物鏈頂端 成年熊沒有天敵

人類往往低估了熊在自然界的地位。成年熊隻在野外也極少有能與之抗衡的對手，幾乎是處於食物鏈頂端。熊最大的威脅往往來自於同類相殘，例如極度飢餓的公熊會捕食幼熊。唯一的例外是老虎，雖然老虎在日本野外並不存在，但在熊與虎共同的棲地，尤其是東北虎會在食物極稀缺會試圖捕食受傷的熊或母熊與幼熊。總體而言，熊在野外可以說是橫行無阻。

老虎在極度缺乏食物的情況下會捕食熊（Live Science）

冷知識四：跑步時速快過保特

雖然熊看起來體型很笨重，但短程衝刺速度極快：黑熊時速可達50km/h，灰熊甚至高達56km/h。即使是打破人類百米紀錄的短跑名將「牙買加閃電」——保特的平均時速為37.58km/h。而且食肉動物有追擊獵物的本能，一旦你轉身逃跑，在熊的眼中就會立刻變成獵物，觸發它的追逐本能，因此遇到熊時「跑」是非常錯誤且危險的選擇。

（zdenek-machacek@Unsplash）

冷知識五：熊的冬眠其實是「假睡」

熊的冬眠其實並不是完全睡著，更加接近一種「休眠」或「假睡」狀態，只是心跳速率會顯著放緩，體溫和新陳代謝會同步下降，除非受到人類干擾或極端氣候影響，才會醒過來。熊在冬眠時會完全停止進食與排泄，依靠先前積累的脂肪儲備維持生命。

但日本今年情況尤其令人擔憂。北海道獵友會札幌支部「熊類防治隊」隊長玉木康雄指出，雖然去年橡實大豐收促使熊隻數量增長，但今年卻歉收嚴重。這導致去年出生的小熊必須跟隨母熊下山，尋找不足的過冬食物。食物短缺正直接影響熊的冬眠規律。玉木康雄擔憂，若熊隻無法儲存足夠的皮下脂肪便進入冬眠，牠們的睡眠會變得極淺，可能在途中甦醒，成為所謂的「不冬眠的熊」。

日本岩手大學農學部教授山內貴義認為，食物充足可能是造成熊冬眠推遲的原因之一，而另一種風險則來自行為改變，山內教授觀察到，今年日本的熊不僅因習慣人類行蹤而不畏懼，「習慣與人類活動範圍重疊或在居民區附近出沒的熊，牠們可能會在離居民區非常近的地方進行冬眠」，亦提醒市民不能掉以輕心。

日本專家指出，近年日本熊推遲了冬眠時間。（TUYNEWS）

冷知識六：熊的嗅覺超群

很多人認為熊的視力不太好，而來自阿拉斯加魚類野生動物處的作家Riley Woodford綜合幾位美國生物學家的意見，指出其實熊的遠處視力與人類相當，但生物學家強調，熊更信任自己的鼻子而不是眼睛。熊類的嗅覺堪稱所有陸地動物中最敏銳的之一，其鼻子內的嗅覺受器數量極高，熊類的嗅覺比尋血獵犬敏銳七倍，比人類靈敏2100倍，這種超群的嗅覺能力讓牠們擁有廣闊的探測範圍。所以日本地方政府建議市民，避免在戶外庭院留下食物，為了避免引誘熊隻靠近，也特別提醒居民不要在家附近種植栗樹或柿樹。

冷知識七：熊的智商高超

此前有美國國家科學院的學者有一項針對140隻分屬39個不同科動物實驗顯示，在嘗試打開金屬箱插銷取出食物的解謎測試中，熊的表現位居所有動物之首，浣熊科次之，鼬科動物，如黃鼠狼、水獺等排第三位。雖然此前有學者指出動物的聰明程度與其大腦的體積有關，但這項研究結果強調，腦部體積越大（相對於身體而言）的動物就越聰明。

除解謎能力強之外，熊還顯現出強大的學習能力和適應能力，日本的熊不僅會記住人類的活動規律，懂得避開人類巡邏的路線，甚至會學習人類的生活方式，此前有日本市民目擊市區內有熊爬進居民樓的窗戶、在學校操場吊單槓等行為。

據日テレNEWS 29日報導，在山形市東海大山形高校的室內操場，驚見有野生熊闖入「做Gym」(日テレNEWS截圖)

冷知識八：熊是阿伊努人的「神」

在日本北海道，原住民阿伊努人對棕熊懷有極為複雜且深刻的敬畏情感。他們相信棕熊是熊神（kamuy）的化身，是帶著肉和珍貴毛皮來到人間的贈禮，還可以召喚其他神靈來訪。因此，他們會將捕捉到的幼熊像養育自己的孩子一樣飼養一至兩年，然後舉行熊祭。目的是將這隻熊靈鄭重地送回神之國度，以祈禱祂能夠再來，並讓牠轉達人類的需求，祈求眾神賜福大地。然而，這項儀式在二十世紀初已因動物保護觀念而遭到禁止。