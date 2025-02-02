YouTuber學瑜珈 身上4部位現驚人差異！上圍因一事縮水成憾事
撰文：TVBS新聞網
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台灣百萬YouTuber愛莉莎莎近2年大部分時間人在國外，不僅體驗各國獨特風俗，還參加一堆心靈課程，將重心放在生活上。而她去年（2024）12月分享取得國際瑜珈教師資格的喜訊，近日她上片大聊培訓過程，透露自己身材出現驚人轉變，但上圍卻意外縮水。
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愛莉莎莎日前在尼泊爾上課，她發現西方著重在身心靈的平衡，台灣則以伸展和鍛鍊為核心，歷經1個月的課程，她指出先前所學的瑜珈姿勢有些不正確，經這次調整後，腰部曲線更明顯，臀部更翹、更緊實，甚至有了「屁股蛋」。最令她滿意的是，她的肩膀線條更立體，O型腿也變得挺直，拍照不用再遮遮掩掩。
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然而，愛莉莎莎坦言唯一的缺憾，是她的罩杯從C掉到A與B之間，她推測因這一個月每天都得穿運動內衣，胸部遭到擠壓所致，因此她提醒，運動時再穿運動內衣就好，不然長期間下來會造成胸部變得扁平。
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