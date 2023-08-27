瑜珈減肥｜7伸展動作輕鬆瘦全身　冷氣房做10分鐘瘋狂燒脂不流汗

夏天來了想減肥卻沒時間，想運動卻又不想流得滿身是汗，簡單七個瑜珈動作輕鬆好上手，除了不流汗之外還只需要花十分鐘就能瘦全身！



趕快準備好瑜珈墊跟冷氣房，一起來看看這些基礎的瑜珈動作吧！

7個瑜珈動作，不流汗10分鐘瘦全身！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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一、平板撐體

身體趴在瑜珈墊上後，將雙手放於雙肩旁，手指面向前方，接著配合呼吸利用手掌與腳尖的力量撐起全身，雙手曲肘撐地，腿部伸直，腳尖著地。切忌屁股位置不能過高或過低，身體將保持直線，初學者可以十五秒為一組，依據自己的體能去作組數的增減。

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二、天鵝式

先將背部挺直，前腿呈九十度彎曲貼地，後腿伸直，上半身向後仰，感受脊椎的拉伸並停留五個呼吸，接著將身體下壓，便會感受到髖骨的拉伸痠脹感，一樣停留五個呼吸，重複此動作為一組，組數及時長可依自己的體能狀況進行調整喔！

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三、下犬式

首先跪坐在瑜珈墊上，接著上半身前彎，雙手伸直，接著手掌與腳底發力將身體撐起，上半身向下壓、臀部往上，讓身體呈現三角形，雙腳盡量伸直，腳後跟踩地，調整呼吸。初學者如果雙腳無法伸直，可以兩腳輪流為屈膝去做拉伸。在做下犬式的過程中要注意背部必須挺直，若拱背就會失去練習效果。

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四、獅子式

趴在瑜珈墊上，雙手呈幾十度彎曲撐起上半身，下半身緊貼地面，肩膀放鬆不可發力，以免造成斜方肌越來越大！對於初學者來說是一項較為輕鬆簡單的瑜珈動作。

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五、起跑式

前腿盡最大的能力屈膝，後腿伸直蹬第，上半身將背部挺直，髖骨盡量下壓，感受起跑式來的拉伸感。

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六、大貓式

首先跪在瑜珈墊上，下半身不動，小腿背貼地，臀部上要，上半身往前下壓貼地，手臂向前伸直，背部不能拱起來，大貓式就像伸懶腰一樣，是個對於初學者來說沒有難度的瑜珈動作。

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七、橋式

躺在瑜珈墊上，雙腿垂直九十度屈膝，收緊核心，利用臀部發力，使腿部、臀部、上半身成一條直線，配合規律呼吸重複運動。橋式對於減少屁股上的贅肉十分有用，雖然動作簡單很好上手，但功效卻非常大。

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】