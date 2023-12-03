減肚腩3日見效！3動作減水桶腰、瘦大腿　在家利用瑜珈滾筒輕鬆做

三天瘦肚子！想要快速瘦肚子快看！久坐族、多吃少動，肚子不知不覺累積一層脂肪游泳圈？



讓小編來分享三天瘦肚子的3個動作！堅持住很快就會看到效果，每天花短短15分鐘在家就能練習，瘦肚子、瘦腰、消小腹，找回久違的平坦腹部與川字線！小腹爆瘦一圈！

3個瑜伽滾筒減肚腩動作，在家就能瘦！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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動作1：仰臥捲起+脊椎伸展

這三個居家瘦腰、瘦肚子動作都建議搭配瑜珈軸來輔助進行，可以讓身體有著更好的伸展！第一個動作把瑜珈軸墊在肩胛骨下方，雙手抱頭、雙腿曲膝踩著地板穩住身體，讓腰部騰空，動作時像做仰臥起坐一樣撐起上半身，注意全程要收緊肚子不塌腰，依個人能力做8-15個，共3組。

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動作2：對角線手肘碰膝蓋

第二個動作也是類似仰臥起坐，加入側腰和抬腿的訓練，上半身抬起時也將單腳抬起，讓右手手肘去找左腳膝蓋，單邊可做3-5次後換腳，動作全程都要保持核心腹肌收緊，讓身體不晃動、維持穩定，一樣約做15下，共做3組。

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3：動態髖曲伸動作

第三個動作更要依靠核心腹肌的力量！別小看三個動作少少，做完肚子真的會痠爆~5天絕對小一圈！第三個動作是抬起雙腿，膝蓋保持約90度直角，上半身挺直，動作時雙腿伸直，跟身體呈現一個V字型，接著再回到雙膝彎曲的位置，8-15下為一組，共做3組。

小編貼心小建議~前2組動作比較基礎簡單，若平常沒有運動習慣，可以先從前面2動作開始練習，讓自己循序漸進，才不會因為挫折而放棄！加油~堅持下去搭配飲食控制，很快就可以找回平坦小腹，這3個動作對產後媽媽修復腹直肌也很有幫助喔！

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】