2025蛇年｜除夕大掃除必丟8類物品　一類衣服不扔全年行衰運

乙巳蛇年即將到來，清水孟國際塔羅小孟老師曾提醒，大掃除時家中「8類」物品不丟，恐破財並影響健康運勢，嚴重者全年行衰運。



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1. 發霉衣服不丟，霉運跟著你

衣物長黴菌的菌絲很難清除，更會帶來霉運，影響整年運勢。



2. 廁所毛巾、馬桶刷不換新，穢氣變晦氣

廁所是家中最容易積攢穢氣的地方，穢氣不除將形成「晦氣」，建議廁所馬桶刷、浴室毛巾最好全部換新。



3. 沒有魚的魚缸不要裝水，否則會影響運勢

閒置的魚缸不能裝水，容易積塵、沾染穢氣，不僅會影響住戶的運勢，也不利於肺部健康。



4. 蛀蝕家具不丟，恐傷筋害骨

木製家具容易遭蟲蟻蛀蝕，家中若有這情況必須趕緊處理，因為家具代表住戶的筋骨，健康會大受影響。



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5. 枯木不清，事業愛情沒結果

許多人喜歡在住家內擺放花草，除了淨化空氣，也能讓環境看起來更加美觀。不過若是盆栽已經枯萎，就要趕快清掉，否則新的一年無論是事業或愛情都不會開花結果。



6. 不亮的燈不處理，人生無光

家裡燈具不亮，代表住戶「人生無光」，也可能影響視力，所以要趁大掃除時趕快更換。



7. 碎裂玻璃不換，容易招小人

玻璃容易因為有裂痕而看不清楚，同時也代表屋主的視力不夠明淨，導致識人不清、小人纏身。



8. 廚房壞掉電器不清，恐破財

廚房是灶神和存放米糧的地方，在還沒有錢幣概念的古代，買賣是以物易物，而廚房被視為財位，如果壞掉的電器或是物品沒丟，會增加財位的晦氣，容易破財。



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