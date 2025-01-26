年廿八大掃除｜抽油煙機用1神物油污即消失！洗衫都得好過漂白水

過碳酸鈉是近年頗受矚目的清潔神物，不僅能去污，也具有漂白功效，再加上無毒無味等特性，因此與小蘇打（梳打粉）同稱為「天然清潔劑」。對此，就有網友分享使用過碳酸鈉、熱水、小蘇打自製清潔液，再將積滿油垢的抽油煙機濾網浸泡其中後，驚訝發現不用刷洗，油污就能全部溶解，讓濾網瞬間清潔溜溜！



抽油煙機的咖啡色污垢怎麼清？

一名網友在Facebook社團「我愛全聯-好物老實説」發文表示，由於家中抽油煙機的網子囤積許多油垢，因此使用熱水、小蘇打、過碳酸鈉調配製成清潔劑，然後將濾網放進裝滿清潔劑的容器中浸泡，發現一開始會冒很多泡泡，等泡泡慢慢消失，就會變得乾淨溜溜，完全不用刷！讓他大讚「過碳酸鈉到底是什麼神級物品！」

有網友分享使用過碳酸鈉、熱水、小蘇打自製清潔液，再將積滿油垢的抽油煙機濾網浸泡其中後，驚訝發現不用刷洗，油污就能全部溶解，讓濾網瞬間清潔溜溜！（Facebook@我愛全聯-好物老實説）

請按圖看過碳酸鈉去油漬示範：

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貼文曝光後，引起網友熱烈討論，不少過來人紛紛表示：

「我也是用過碳酸鈉，媽媽的好幫手」、

「真的很好用，我是流理台放一整盆溫熱水加過碳酸鈉，然後把要清潔的東西鍋碗杯子什麼通通泡一晚，早上起來乾乾淨淨，連霧霧的玻璃杯馬克杯都亮了」、

「過碳酸鈉是強鹼，效果當然比較好」、

「不能泡太久，我們家的漆有稍微脫落」、

「過碳真的很好用，我抽油煙機洗的（得）發亮」。



也有人指出，只要用過碳酸鈉和熱水即可達到效果：

「不用小蘇打哦～衣服泛黃用過碳酸鈉也超好用！不用刷整件超白！泡完後再用清水洗一下丟洗衣機洗，效果比漂白水還要好而且沒有臭味」、

「去年用過一次就驚豔，不過我只用過碳酸鈉泡而已，也不用等一個晚上，灶台刷好就好了」、

「衣服污漬也好用，過碳酸鈉加熱水就夠」、

「其實不用放小蘇打＋1小蘇打多了，過碳酸鈉加60度熱水隔一晚就可以了」、

「過碳酸鈉就是人家說酵素，專門處理陳年老垢，泡在熱水裏面就會自然分解，小蘇打則是另外清潔功效，不需要加也可以。」



按圖看過碳酸鈉去茶漬、咖啡漬示範︰

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不過，也有內行人提醒，過碳酸鈉雖然好用，但不適用於金屬、羊毛蠶絲製品、特殊塗層材料等物品，其中金屬材質碰到過碳酸鈉恐導致氧化反應；也可能會使羊毛和蠶絲等衣物失去光澤、顏色不均勻；若真要使用在特殊塗層物時，建議先在底部等不明顯的位置測試反應，再判斷是否能用，即可避免損壞物品。

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過碳酸鈉不適合用在金屬上，所以說以保溫杯的茶垢、咖啡垢來說，千萬別把保溫杯整個丟到過碳酸鈉液裡面，外面的金屬塗料會斑駁，只要用過碳酸鈉泡內部就可以了。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：抽油煙機的咖啡色污垢怎麼清？內行用1便宜神物，免狂刷輕鬆對付陳年老垢】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

