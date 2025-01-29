賀年禮盒｜營養師推4款食材禮盒抗高油鹽　護心防三高送長輩都啱

正值農曆新年，年節送禮是表達祝福與感謝的重要傳統。然而，市售許多年節禮盒以高糖、高油、高鹽的食品為主，如何在傳遞心意的同時兼顧健康？



選擇健康天然的食材禮盒，不僅能傳遞祝福，也能讓受禮者吃得更安心！台灣衛生福利部桃園醫院營養師吳思賢建議，年節送禮可優先考慮天然原型食材為主的禮盒，如堅果、水果、茶葉與優質油品等。

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1. 堅果禮盒

建議選擇無調味、無糖的原味堅果，且分裝成小包裝為佳，不僅方便保存，也能有效控制攝取量，避免過量攝取（每日建議一湯匙）。

2. 水果禮盒

挑選當季新鮮水果，如柑橘、蘋果、提子等，富含維他命C及膳食纖維，有助於增強免疫力與促進腸道健康。

3. 茶葉禮盒

如綠茶、烏龍茶等不含糖與人工添加物的純茶葉，不僅有助於消化，也能成為長輩送禮的高雅選擇。

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4. 油品禮盒

如橄欖油、苦茶油等富含不飽和脂肪酸的植物油，有助於心血管健康，適合講求健康飲食的家庭。

「送禮的重點在於心意，而健康天然的食材能讓受禮者感受到真正的關懷。」吳思賢提醒，避免高糖高油的餅乾、蛋捲、糖果類禮盒，這些產品雖然常見，但往往添加大量精製糖與反式脂肪，對於有慢性病如糖尿病、高血壓、高血脂的長輩，反而可能增加健康風險。

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