冬天易傷風感冒？醫生講解4大原因　冷空氣乾燥陽光少通通有關

冷空氣接力南下，香港氣溫也明顯下滑，天氣變得更加寒冷，而冬季同時也是感冒好發的季節，為什麼天冷容易感冒呢？台灣胸腔暨重症專科醫生黃軒指出，天氣變冷不只讓鼻腔血管收縮、鼻黏液黏稠性降低，日照時間縮短加上空氣濕度下降都可能導致病毒更容易進到人體內。



黃軒在Facebook發文表示，針對有冬季的地區為何天冷容易感冒，他整理出4大原因：

1. 鼻腔內血管收縮

鼻腔內的血管遇到冷空氣會收縮，避免體內熱量損失太多，但減少血流的情況下，卻可能阻礙對抗病毒的免疫細胞到達鼻黏膜，導致無法殺死吸入的病毒，也讓病毒得以在不知不覺間進入體內。

2. 冬天日照時間縮短

部分研究人員認為，冬天的日照時間縮短，可能使體內維他命D（維生素D）含量降低，由於維他命D有助加強免疫系統，一旦缺乏該營養物質，就更容易罹患傳染病。

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3. 空氣濕度下降

美國哥倫比亞大學的Jeffrey Shaman研究團隊發現，流感爆發的時間點幾乎都伴隨空氣濕度下降。飛沫微粒在潮濕空氣中可能相對較大，很容易掉落地面；在乾燥空氣中則會分解成更小的微粒，大小足以在空氣中飄浮數小時至數天，最終被吸入，侵害鼻咽的細胞。

4. 鼻黏液黏稠性降低

美國研究指出，夏天時，若鼻子受到病毒攻擊，細胞外囊的產生會增加160％，多達數十億個細胞外囊會分泌非常沾黏的鼻黏液，形成免疫的第一道防線，阻止病毒進入細胞；冬天時，鼻子暴露在冷空氣中，鼻內溫度下降，此時細胞外囊泡將減少70％，鼻黏液黏性也會降低，導致鼻腔失去第一線防護，病毒便可以直接侵入細胞。

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至於赤道附近沒有冬季的地區，仍然可能被病毒感染，黃軒解釋，溫暖、濕潤的赤道一帶，儘管流感病毒不能在空氣中輕易生存，但會貼附於室內地表面上，手去觸碰後就可能讓病毒進入鼻咽口腔內，此外，有些病毒類似鼻病毒，可在體外存活3小時，在門把手或電燈開關等表面更能存活長達48小時。

專家也提醒，不管是在北半球區域或赤道附近，都要定期洗手、避免觸摸臉部，在季節呼吸病毒肆虐的此刻戴好口罩，並保持良好飲食、睡眠和運動，以增強免疫力、避免感冒。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：為何天氣冷更容易感冒？重症醫曝4大原因：冷空氣導致「防護細胞少70％」】