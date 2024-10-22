減肥｜48歲婦減重喝炸馬桶特飲！醫揭1原因瘦不了朱古力瘤更嚴重

一名女性嘗試網路上被稱為「炸馬桶」的特調後排便順了，但體重卻不動如山，檢查發現腸道處於慢性發炎狀態，腸道的好菌和壞菌的比例失衡，而且體內的雌二醇極高。



台灣減重醫師楊智雯指出，在網路上被稱為「炸馬桶」的特調，主要是用乳酪飲品為基底，再搭配不同的飲品，像是無糖綠茶、美式咖啡、綠拿鐵等，短期可以清胃整腸，排出宿便。

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楊智雯分享，上述該位45歲上班族女性，本身有子宮內膜異位瘤，也就是俗稱的「朱古力囊腫」。近兩年追蹤時發現子宮肌瘤，愈長愈多顆，檢查發現這名患者身高150公分，體重69公斤，有中度脂肪肝，體脂肪率43%。

該個案平時排便就不順，軟便劑一次要吃到3顆，因此想試試網路上分享的「炸馬桶特調」，自己加工喝完後覺得排便超有感，但體重卻沒下降。進一步檢查才發現，她腸道處於慢性發炎，腸道的好菌和壞菌的比例失衡。

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楊智雯進一步的詢問飲食習慣，才知道她早上習慣吃麵包配一杯「炸馬桶特調」，午餐吃小碗魷魚羹麵或粿條，晚餐不餓就不吃，就算買了便當也要分成2餐吃，照她這樣的吃法營養素明顯不足，影響肝臟代謝雌激素的功能，不健康的腸道菌也影響雌二醇的排出，造成體內雌二醇濃度過高，因此囊腫和肌瘤愈來愈嚴重。

楊智雯說明，如果喝「炸馬桶特調」或「清腸胃神器」是希望達到減重效果，最重要的是養好腸胃道，因為腸道微生物群（腸道菌群）在體重控制、代謝調節以及整體健康中扮演著重要角色，腸道不健康的話會讓身體處於慢性發炎，進而導致肥胖。

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楊智雯提醒，這類「清腸胃特調」不是不能喝，但是要評估自己身體狀況，像是便利店的綠拿鐵一瓶265ml，就含有26.2克的糖，而成年女性一天總熱量若以需要1600大卡來看的話，添加糖攝取以40公克為限，每天2杯喝綠拿鐵，反而讓自身陷入糖害危機，真正的健康減重是落實每天均衡飲食和規律生活開始，而不是只靠某一種飲品或單一食物來實現。

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