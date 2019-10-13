【性愛那些事#19】簡單一招鍛鍊男士持久力　搭車行街都做得

所謂「食色，性也」，作為人類繁衍的基礎，「性」是自然不過的事。不過，有人覺得性愛是禁忌，有人以為性愛是「天生就懂」，只能說「少年，你太年輕了」。 《開罐Opener》「性愛那些事」會邀請專家解答性的疑惑，男男女女健康面對、享受。如果大家有甚麼疑問，可以電郵opener@hk01.com。 男生如何可以更持久？持久力又該如何訓練？相信是不少人的研究課題，奶茶妹找來性教育工作者、Sally Coco 創辦人Vera Lui，為大家解答，原來簡單一招已可以增強持久力！

Vera指出，做愛就有好一場球賽，男士就好像一個前鋒，女士就像是觀眾。男士想努力射門入波；不過女士想欣賞一場刺激的球賽，而不是一場一入球就完場的賽事。不解風情的男士，很可能為了早早入球而不斷衝刺，令球賽早早完結，結果只有自己滿足，女士卻非常無癮。

如何令自己更持久，是不少男士的大課題。（網上圖片）

另外，亦有男士希望自己的表現可以更好，持久力更強。Vera介紹一個簡單動作，不論何時何地都可以做，而且做時神不知鬼不覺，就已經可以令持久力提升。到底是甚麼動作？一起來看看吧。

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