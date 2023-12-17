6款最強暖身熱飲實測　港人最愛熱咖啡竟然包尾！薑茶屈居第3

冷鋒到，這幾天香港天氣寒冷，大家也寧願躲在被窩也不想起身返工返學吧？其實在天寒地凍一杯熱飲的確可以瞬間暖身效果，日本有節目就實測了6款大熱的熱飲，發現大家以為最去寒的薑茶竟只能屈居季軍，究竟冠軍是哪款飲料呢？



日本TBS電視台節目《この差って何ですか？》進行實測，找出現時冬季流行的6款暖身飲品中，暖身效果持續最長的王者！

6款飲品分別是綠茶、咖啡、紅茶、可可（朱古力）、甘酒、薑茶。（節目截圖）

節目邀請6位女生坐在20°C的房間裡，讓她們喝200毫升、60°C的熱飲，然後測量她們的體溫，最晚回落至原本的平均體溫（36.2°C）的飲品就是最具保暖功效的飲品。

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（節目截圖）

咖啡保暖效果最差？！

剛開始時，6款熱飲均能令體溫上升，薑茶及甘酒的暖身效果尤其顯著。但5分鐘後，喝了咖啡的測者試體溫突然開始下降，到9分鐘已回落原先的體溫，保暖效果為6款飲料中最差。

石原新菜醫生表示，咖啡含有大量咖啡因，而咖啡因有降低體溫的效果，因此喝熱咖啡帶來的溫度減退後，就無法讓身體持續保溫。

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由於綠茶同樣含有咖啡因，測試者亦於14分鐘後回復正常體溫。剩餘4種熱飲皆能保持體溫超過25分鐘，當中喝了甘酒的測試者於27分鐘回落正常體溫。醫生表示甘酒是6種熱飲中含糖量最高，而人體吸收糖分時會發熱，但甘酒缺少促進血液循環的成分，因此未及其他3種飲品持久。

剩下的薑茶、紅茶及可可的保暖效果均超過35分鐘，及後亦開始同步回落。到47分鐘時，喝了薑茶的測試者回落至正常體溫，醫生表示薑茶會令體溫急升，導致出汗，令其後體溫流失比較快。最後喝了紅茶的測試者於52分鐘回落至正常體溫；換言之可可是最具保暖功效的飲品，效果能持續約1小時。大家冬天覺得冷時，不妨喝一杯吧！