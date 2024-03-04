日本超易手機驗眼術　一招即知眼睛健康狀況！3方法可速效去疲勞

相信不少都市人，都有眼睛疲勞問題。到底如何能快速檢測自己的眼睛健康呢？日本節目《教えてもらう前と後》就教大家一招超簡易手機驗眼術，只需一部能拍照的智能手機，就能快速地檢查眼睛健康。



《教えてもらう前と後》節目截圖

都市人經常盯著電視、電腦及手機熒幕看，會容易感到眼睛疲勞。日本節目《教えてもらう前と後》請來眼科醫生森岡清史，教大家超簡易的手機驗眼術。

日本節目《教えてもらう前と後》請來眼科醫生森岡清史，教大家超簡易的手機驗眼術。森岡醫生表示，只需用能拍照的智能手機拍下一張照片，就能知道眼睛的健康情況。方法是首先找一處陰暗的空間，打開閃光燈拍張照片，要見到眼睛的，而攝影距離大概2-3米。大家會發現 有的人拍出來，會有「紅眼」，但有些人沒有。若拍出來的照片，有明顯的「紅眼」情況，代表其實代表眼睛「超健康」，但若拍出來如果眼睛黑黑的，即是眼睛已經過勞了。

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森岡醫生解釋，正常的瞳孔在黑暗的環境中會放大，從而令更多的光線能夠射進視網膜的後方。但是，如果眼睛疲勞的話，瞳孔會無法正常開合。光線不能射進眼底，就不會出現「紅眼」的現象 。

要擊退眼睛疲勞，有3大方法。大家都知道望遠處能紓緩勞累但晴天的天空，和有雲的天空，哪個較佳？正確答案是有雲的天空，因為晴天藍光會較多。此外，有不少人會敷眼去消除眼睛疲勞，但究竟要冷敷，還是熱敷呢？正解是先冷敷，後暖敷。先冷敷1分鐘再暖敷3分鐘，紓緩效果會更佳。

森岡醫生最後分享一招10秒擊退疲勞方法，就是用牙刷的末端用力按摩太陽穴。這樣能放鬆眼部肌肉，讓眼周的血液循環更好。

現今都市人經常做低頭族，久而久之容易造成寒背問題，日本節目「ザ・ベストハウス123」曾邀請瑜伽及整體師 前島敏也分享3招伸展操，據說有改善寒背及豐胸功效。

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