夏天底褲常「變色」？醫生拆解男女內褲「顏色學」3狀況恐染性病

夏天高溫潮濕，汗水與分泌物齊飛，不少人換衣服時都會暗自困惑，怎麼內褲又變色了？但其實底褲是身體最誠實的健康報告。到了夏季，私密處的分泌物自然增加，內褲出現不同顏色不一定是生病，但有些潛藏的異常訊號絕對不能忽視！



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究竟不同的底褲顏色隱藏著什麼身體密碼？台灣知名重症專科醫生黃軒日前在個人Facebook專頁為大家拆解男女內褲上的「顏色學」。

（內容獲黃軒醫生授權刊登）

解密女性4大底褲顏色

很多女生洗內褲時會發現深色內褲底部變白，好像被「漂白」過一樣。黃軒醫生表示先不用驚慌，這其實代表你的陰道環境很健康！因為健康的陰道呈酸性，長期接觸深色布料就會產生天然的漂白效果，並非受到感染。

至於其他顏色，醫生建議根據有沒有伴隨症狀來判斷：

淡黃色痕跡：通常是分泌物、汗水或少量尿液氧化所致。若沒有異味、搔癢或灼熱感，多半屬於正常現象。

黃色＋異味＋搔癢：必須要留意可能是霉菌感染、細菌性陰道炎或其他私密處感染。

綠色或灰色分泌物：屬於嚴重異常，常見於滴蟲感染或細菌性陰道炎，建議盡快就醫。

血色或咖啡色污漬：如果在月經前後出現可能屬正常；但若已經停經卻反覆出現血漬，務必立即求醫檢查。

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男性出現3大訊號恐是性病或尿道炎

不只女生，男士們的底褲顏色同樣反映健康狀況。黃軒醫生指出，男士內褲經常出現泛黃痕跡，通常來自流汗、尿液殘留、皮脂分泌或預射精液，一般正常清洗即可。

不過，如果男士底褲出現以下3大狀況，就要盡快就醫，排除尿道炎或性傳染病的可能性：

1. 黃綠色分泌物

2. 排尿時感到疼痛

3. 底褲殘留膿狀痕跡

醫生建議4大健康好習慣

炎炎夏日是私密處感染的高峰期，游泳、運動或大量流汗後，如果不立即更換潮濕的內褲，悶熱的環境就會成為細菌滋生的溫床。醫生提醒，想保持私密處清爽健康，記得養成以下4個夏季好習慣：

天天更換內褲：保持私密處乾爽潔淨。

選用棉質透氣材質：減少私密處悶熱與摩擦。

泳後立即換乾衣褲：游水後切勿長時間穿著濕透的泳褲。

避免過度清潔：過度沖洗私密處反而會破壞健康的菌叢防禦環境。

最後黃軒醫生也提醒各位，正常變化不用怕，異常訊號別忽略。好好正視私密處的小細節，有問題就要及早尋求專業醫生協助！